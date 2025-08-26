Jimena Barón conmovió a todos al revelar, en un íntimo momento familiar, quién será la madrina del bautismo de su bebé Arturito. La cantante y actriz compartió la escena junto a su hijo Momo, mientras acomodaban cosas en la cocina con Mari, una persona muy cercana a la familia.

Jimena Barón emocionó al anunciar quién será la madrina de bautismo de su bebé

Fue Momo quien rompió el hielo con la pregunta: “¿Ya sabes a quién elegista como la madrina de Arturo?”. Siguiendo la conversación y sin dudar, Jimena respondió: “Me gustaría que sea Mari”.

Sorprendida, Mari reaccionó con un: “¿Me estás jodiendo?”. La emoción rápidamente se apoderó del momento cuando Jimena confirmó su decisión y ambas se fundieron en lágrimas y un cálido abrazo, que luego se convirtió en un encuentro familiar lleno de ternura.

En sus palabras, Barón explicó la importancia de su elección: “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari —que hace ya 33 años me cuidaba cuando yo era chiquita— es una de las personas más importantes de mi vida. Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto”.

El anuncio generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, que destacaron el gesto de amor y gratitud de la artista hacia una figura fundamental en su historia personal y familiar.

Jimena Barón y un romántico post para su pareja Matías Palleiro en su primer Día del Padre: «Mi compañero»

El sábado 14 de junio nació el hijo de Jimena Barón y Matías Palleiro, y la querida cantante argentina decidió dedicarle una dulce publicación a su pareja en su primer día del padre.

La artista compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen de su pareja sonriendo con un look casual y escribió: “Feliz día del padre, bombón. Ya sos el mejor del mundo».

«Gracias por este bebé precioso y por ser mi mejor compañero todos los días”, continuó Jimena Barón y le comentó a Matías Palleiro: “¡Mier… que me dio revancha la vida! Te ama, la mamá de Arturo”.