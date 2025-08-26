Víctor díaz, el peón rural echado de una estancia fue suspendido en Instagram y Facebook: los motivos 

Víctor Díaz, el peón rural oriundo de Paraguay que fue despedido de una estancia de Buenos Aires tras diez años de trabajo perdió su cuenta de Facebook y de Instagram.

Con casi un millón de seguidores, Meta decidió suspenderle las cuentas por algunos días y ahora no puede hacer el contenido diario para sus seguidores.

Quién es Víctor Díaz, el peón rural echado de una estancia tras diez años de trabajo

La historia de Víctor se conoció luego de que hiciera un video despidiéndose de Manchita, su fiel perra compañera que lo acompañó hasta el final de sus días en el campo.

El trabajador rural paraguayo estuvo diez años en la misma estancia ubicada en San Vicente, Buenos Aires. Según contó en reiteradas ocasiones, un día el patrón le dijo que estaba despedido porque sus videos en redes molestaban a otros empleados.

Víctor había sumado popularidad en las redes debido a que mostraba su día a día en el campo, cuidando de las vacas y compartiendo la vida con Manchita, su perra ovejera. Pero tras ser despedido, su historia fue viral y comenzó un camino judicial en contra de su expatrón para lograr que le pague la indemnización.

Ahora, desde su cuenta de TikTok con más de un millón de seguidores, contó por qué le suspendieron la cuenta de Facebook e Instagram.

Por qué le suspendieron la cuenta de Facebook e instagram a Víctor Díaz, el peón rural

“Para la gente que me pregunta que pasó con mi Instagram y Facebook”, comenzó diciendo en el video para explicar los motivos de la suspensión de Meta.

“Cuando usas las redes sociales para bien siempre hay gente envidiosa y mala que te destruye”, sentenció y afirmó que “está suspendida la cuenta, pero no pasa nada, porque está tranquilo sin nervios”, finalizó con su característica frase.

Aunque no contó los motivos, Meta debe haber notado un corpotamiento extraño en la cuenta de Víctor, por lo que decidió suspenderla. Además, el peón rural había comenzado a promocionar casinos online y tal como le pasó a Wanda Nara, podría haber sido este el motivo de suspensión.

¿Qué dijo Víctor Díaz sobre la empresa paraguaya que le había dado trabajo?

Víctor sigue buscando trabajo en el campo para poder hacer las tareas que hacía en la estancia de San Vicente, donde fue despedido tras 10 años.

Luego de ser echado, una empresa de insumos agrícolas le pagó para promocionar las redes sociales. Todos pensaron que la empresa había contratado al peón, sin embargo, se dio una situación que el mismo Víctor tuvo que aclarar.

“Fue la única empresa seria que me dio por seis meses trabajo, por hacerle videos”, explicó.

“Yo estoy trabajando con ellos, que me preguntan cómo estoy. Me ofrecieron trabajo en Brasil, pero no me fui porque tengo que solucionar mis problemas en argentina. Cuando solucione todo me voy”, destacó el peón que aún espera cobrar la indemnización por parte del patrón de la estancia de San Vicente.

¿Qué pasó cuando inspeccionaron el lugar de trabajo de Víctor?

Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires atendieron la situación del trabajador rural Víctor Díaz e intimaron al empleador.

“La historia de Víctor Díaz conmovió a todo el país. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa inspeccionamos su lugar de trabajo y constatamos graves irregularidades”, explicaron desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Luego detallaron que habían “Cables expuestos, falta de entrega de elementos de protección personal y falta de condiciones higiénicas en el puesto de trabajo y en la vivienda”.

Explicaron que “se intimó al empleador a regularizar la relación laboral y adecuar las condiciones de salud y seguridad”.

Por último, dejaron los medios de comunicación para denunciar situaciones similares: “si conocés situaciones similares, podés denunciar escribiendo a inspecciondeltrabajo@trabajo.gba.gov.ar o llamando al 0800-666-2187.