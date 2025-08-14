El jugador de la Selección Argentina que confirmó su separación con un detalle en redes 

Nicolás González y Paloma Silberberg se separaron tras varios rumores previos. Luego del Mundial de Clubes, el futbolista fue visto muy cerca de Sabrina Rojas en un boliche y, de a poco, confirmaba lo instalado.

Nico González y Paloma Silberberg separados tras varios rumores previos

Fede Flowers dio la noticia de manera enigmática en El Observador, y allí reveló el nombre del futbolista: «Ellos no están separados, estan separadisimos. Están bloqueados. Ella borró las fotos de él, no está en Argentina, está en Europa».

«Lo cierto es que están separados, no hay vuelta atrás. No es Otamandi, Enzo Fernández, Dybala, ni Julián Alvarez, tampoco Lautaro Martínez», fue descartando el panelista junto a Horacio Cabak y el equipo.

Finalmente, anunció: «Estoy hablando de Nicolás González y Paloma Silberberg. Separadisimos, no se pueden ni ver. Ella borró fotos de Disney, algo tan soñado. Todo».

Pese a lo dicho por Flowers,Paloma sigue manteniendo fotos junto a Nicolás González en su Instagram, como la obtención de la Copa América.

«Recuerden que hace poco hubo un video donde se lo vio a Nicolás González con Sabrina Rojas. De hecho la ex subió una historia diciendo ‘acá, muy molesta’ de manera irónica. El video habría sido el detonante de la ruptura de la pareja», recordó del viral de hace un mes.

Nicolás González fue visto a los besos con Sabrina Rojas

Sabrina Rojas habría sido vista a los besos con un jugador de la Selección Argentina, campeón de la Copa América, que actualmente milita en la Juventus de Italia.

La primicia se dio a conocer en LAM, donde Pepe Ochoa reveló que la actriz y conductora, expareja de Luciano Castro, fue vista muy cerca del futbolista durante una noche de fiesta. Según contaron en el ciclo, el jugador se encuentra de vacaciones luego de disputar el Mundial de Clubes y aprovechó su tiempo libre para disfrutar de la noche porteña junto a Sabrina.

Nicolás González el año pasado enfrentó fuertes rumores de crisis con su pareja, Paloma Silberberg. En aquel entonces, Guido Záffora lo había vinculado a otras figuras del espectáculo, entre ellas Luciana Salazar, aunque el jugador siempre se mostró reacio a dar detalles de su vida privada.

Cuando surgieron los rumores de separación, Silberberg salió al cruce con un mensaje contundente en redes: “Dejen de inventar. Tienen que informarse bien antes de salir con cualquier cosa para vender. Si sos tan buen periodista, desmentilo. Saludos”, escribió, defendiendo la relación y publicando fotos junto a González para acallar versiones.