Barbie Simons sorprendió a Mario Pergolini durante su paso por Otro Día Perdido al plantear la posibilidad de conseguir una invitada de lujo para el programa: Carolina Pampita Ardohain.

En medio de la conversación, la periodista manifestó que podría interceder para que la modelo acepte participar del ciclo nocturno de El Trece.

Barbie Simons quiere llevar a Pampita al programa de Mario Pergolini

La propuesta de Simons puso sobre la mesa la posibilidad de concretar una entrevista con una de las figuras más convocantes del espectáculo argentino.

La periodista mantiene un vínculo de amistad con Pampita, por lo que se ofreció a facilitar el acercamiento entre la modelo y la producción del programa.

Una eventual visita de Ardohain podría convertirse en uno de los momentos destacados del ciclo, que combina entrevistas, humor y actualidad.

Mario Pergolini y su apuesta por Otro Día Perdido

Desde su regreso a la televisión abierta, Mario Pergolini apuesta por un formato descontracturado que reúne a figuras del espectáculo, la música y los medios de comunicación.

Ahora, la posibilidad de sumar a Pampita a la lista de invitados quedó planteada tras la intervención de Barbie Simons.

Por el momento, la participación de la modelo no está confirmada.