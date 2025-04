El llanto de Coty Romero, exGran Hermano, al anunciar que deja Fuera de Joda: «No disfrutaba»

La influencer Coty Romero tuvo una emotiva despedida de uno de sus trabajos en Telefe. La exGranHermano decidió abandonar el streaming ‘Fuera de Joda’, programa que compartía con su expareja Nacho Castañares, tras manifestar que “ya no lo disfruta” como antes.

Coty Romero de Gran Hermano lloró al despedirse del streaming Fuera de Joda

Si bien Coty Romero aclaró que seguirá vinculada a Telefe, entre lágrimas reveló que esa sería su última participación del streaming: “Yo soy una persona que cuando hace algo le gusta disfrutar mucho. Me gusta mucho disfrutar lo que hago y cuando no estoy disfrutando al 100%, prefiero no hacerlo porque no estoy dando mi 100% y porque es un equipo hermoso y quiero que eso se trasmita para el otro lado también”, se justificó.

La exparticipante de Gran Hermano ha sido muy abierta al hablar de su salud mental y los ataques de pánico que padeció al exponerse a la fama tras salir del reality. De hecho, se sinceró en varias ocasiones sobre los efectos que le da ser una persona pública, razón por la cual suele viajar siempre a su ciudad natal en Corrientes para “reconectar” con sus raíces.

“Sé que hay mucha gente que quizás no le gusta la decisión, pero realmente quiero sentirme bien, quiero tomar unos días, disfrutar de mi familia, de mi gente, de mis cosas y volverme a encontrar y después de eso, nada, voy a seguir trabajando igual para Streams Telefe como les decía”, comunicó, según Noticias Argentinas.

Coty Romero de Gran Hermano deja Fuera de Joda: qué dijo su ex Nacho Castañares

“Es y fue hermoso compartir con vos, sos parte de esta mesa, sos parte de Streams Telefe, sos parte de este proyecto que sigue, sos parte de todo. Yo creo que como decís vos siempre, las cosas siempre se van a acomodar y las cosas siempre son para bien, pero realmente este va a ser tu lugar siempre. Entonces, cada vez que quieras venir, cada vez que quieras volver, sos más que invitada”, le dedicó su expareja Nacho Castañares, que también participó de Gran Hermano.

Visiblemente conmovido, el exhermanito se dirigió exclusivamente a Coty, olvidándose de las cámaras: “Todo lo que pasamos en el stream, fuera del stream, siempre fue hermoso. Por lo menos hablo por mí, capaz que bueno, es más puntual. Siempre se va a recordar de la forma más linda”.

“Que también es muy valiente lo que estás haciendo y lo que estás eligiendo y que como es tu lugar, tiene el mayor de los éxitos siempre y es hermoso haber compartido el stream con vos y compartir todo, así que cuando quieras venir, sos más que bienvenida”, cerró luego de abrazarse.