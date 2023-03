El lujoso y exclusivo regalo de Rusherking a la China Suárez por su cumpleaños

Eugenia “La China” Suárez cumplió 31 años y recibió un exclusivo regalo de parte de su pareja, Rusherking. Según compartió la representante artística del cantante, la modelo se mostró muy feliz manejando un auto descapotable con un moño rosa en su capó.

“¡Feliz cumple Chinita, te amamos!”, dice el video publicado en Instagram. En las imágenes se ve a la ex TeenAngel arriba de un Volkswagen New Beetle, modelo 2006 y de color negro. En su interior, la acompañaban su hija Rufina Cabré, y el intérprete de “Perfecta”.

En un reconocido sitio de compra y venta online, un modelo similar del auto que manejó la actriz tiene un valor que oscila los 20 mil dólares. Según la cotización del dólar blue al día de hoy, tendría un precio aproximado de 7 millones 500 mil pesos.

A través de sus redes sociales, la China Suárez envió registro de todo el afecto que recibió por la llegada de su cumpleaños. Entre varias de las postales de amor, apareció Amancio -el hijo que tuvo con Benjamín Vicuña- y por supuesto no faltó su amado Rusherking.

Foto captura de pantalla

La China Suárez y el artista mantienen una profunda relación de noviazgo desde hace casi un año. Fue en mayo del año pasado cuando la actriz publicó por primera vez una foto junto a su pareja y enterneció a todos sus fanáticos. Desde ese momento, el vínculo fue evolucionando y hoy en día comparten momentos en familia y viajes por todo el mundo.

Apenas hace una semana, la actriz publicó un sentido mensaje: “Nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste. Gracias por el amor que me das, a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”.

El santiagueño se dio por aludido y no tardó en responder por la misma vía. “Mi compañera hermosa te merecés muchísimo más”, señaló.

No es la primera vez que la China le escribe lindas palabras de amor a su pareja. Para San Valentín le dedicó un tierno mensaje que emocionó a sus seguidores. “No iba a hacer ningún posteo por el Día de los Enamorados, pero te busqué tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significás para mí. Hoy, una vez más, me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo Thomás”, escribió.