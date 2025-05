El mensaje de la periodista que acusó a Jujuy Jiménez de intentar seducir a su novio

La periodista Mel Gadano sorprendió con un polémico posteo, luego de acusar a Sofía Jujuy Jiménez de intentar seducir a su marido. Después de que la modelo mostrara los chats y dejara en evidencia de que en realidad era el hombre el que le escribía y que ella jamás respondió, la periodista arremetió en redes.

Qué dijo la periodista que acusó a Jujuy Jiménez de intentar seducir a su novio

“La abeja no discute con la mosca. Miel es miel y mierd… es mierd…”, se lee en el cartel que compartió en sus historias de Instagram junto a un emoji de corazón blanco.

La periodista acusó a Sofía Jujuy Jiménez de llamar insistentemente a su pareja. Fue después de que la modelo opinara sobre las mujeres que “roban maridos”.

“¿Cómo es que hay mujeres que roban maridos y existen otras que ni siquiera queremos uno?”, se preguntó la Jujuy en una publicación donde reflexionó sobre su presente, los mandatos y la posibilidad de formar una familia.

La periodista Mel Gadano se hizo eco de las declaraciones de la modelo y no dudó en salir al cruce. “Pero lo llamaba al mío insistentemente”, comentó en una publicación de Instagram.

El comentario de la conductora no pasó inadvertido entre los usuarios que reaccionaron con todo tipo de comentarios. “Amplíe, señora”, “Ahora quiero saber”, “Chisme, queremos chisme”, “No me dejes con esta angustia. Contá todo”, fueron algunos de los que más se repitieron.

Sorprendida e indignada por semejante acusación, Jujuy contó que buscó quién era el marido de la periodista y se fijó en sus mensajes directos. “Se los voy a mostrar porque no voy a permitir que nadie ensucie mi imagen. Yo no tengo nada que ver con esta persona, ni idea. Y verán, nunca ni le respondí ni nada”, señaló.

Luego de exponer las pruebas que daban cuenta de que en realidad quien le escribía era el hombre, la modelo sentenció: “No, amor. A mí podés tildarme de lo que quieras, pero ¿roba maridos? No, señora. Yo no me meto ahí”.