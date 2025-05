Andy Kusnetzoff habló sobre el regreso de Pergolini a la TV y palpitó su vuelta a fin de año

Andy Kusnetzoff habló sobre la actualidad de la industria de la televisión como también del regreso de Mario Pergolini. Además, el conductor de Urbana Play dejó abierta la posibilidad de su propio regreso antes de fin de año.

¿Qué dijo Andy Kusnetzoff sobre la actualidad de la TV?

El disparador de la conversación fue el anunciado retorno de Mario Pergolini, quien, tras años alejado de la televisión abierta, prepara un nuevo proyecto junto a Gabriel “Gabe” Hochbaum. “Me encanta, imagínate que Mario hace mucho que no lo vemos en televisión. Para mí es como mi familia de origen”, expresó Kusnetzoff, recordando su etapa trabajando con Pergolini. “Estamos tan acostumbrados a hablar de la crisis de la tele, a tirar mierda, pero esto es otra cosa. Me parece una buena noticia”, agregó con entusiasmo.

Kusnetzoff desafió la idea de que “la televisión está muerta”, una frase que el mismo Pergolini había utilizado en el pasado. “No está muerta, como tampoco lo está la radio. Hay distintos formatos, y si el contenido es bueno, la gente lo ve. Antes se veía igual aunque no fuera bueno, pero ahora tenés que ir especialmente a verlo, es más difícil”, reflexionó. Para Andy, el regreso de Pergolini no será en vano: “Si Mario vuelve, no va a volver para saco. Creo que va a estar bueno, tengo fe”.

Consultado sobre si estará atento al nuevo programa de Pergolini, Kusnetzoff no dudó: “Por supuesto que lo voy a ver. Tengo ganas de verlo, especialmente porque dijo que posiblemente tenga invitados. Sería hermoso”. Incluso bromeó sobre la posibilidad de ser el primer invitado, aunque aclaró que aún no ha hablado con Pergolini al respecto.

¿Qué dijo Andy Kusnetzoff sobre su vuelta a la televisión?

Andy habló de su propio futuro en la televisión. “Puede ser que vuelva antes de fin de año. Estamos hablando, vamos a ver”, reveló, generando expectativa sobre un posible regreso de PH, Podemos Hablar, su exitoso ciclo de entrevistas.

“Nunca me quedé tanto en un lugar cómodo. Yo voy y vengo. Si vos no desgastás un formato, siempre podés volver”, explicó, destacando la importancia de renovarse y no exprimir un programa hasta el cansancio. “El secreto es irte arriba y volver en otro momento. Para mí, PH está en ese club”, añadió.

Kusnetzoff también reflexionó sobre el cambio cultural en el consumo de medios, señalando que los jóvenes de hoy prefieren el celular y las plataformas de streaming antes que la televisión abierta. Sin embargo, insistió en que la clave está en generar contenido de calidad: “Una buena historia siempre se puede hacer, no necesariamente con famosos, sino con buenos invitados que tengan algo para contar”.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la vuelta de Andy Kusnetzoff y Mario Pergolini a la televisión

Ángel de Brito, conductor de LAM, celebró la posibilidad del regreso de Kusnetzoff y Pergolini: “Ojalá vuelva PH porque siempre nos daba alguna historia. La televisión no está muerta, es una cosa que dice Pergolini y no sé qué le pasa. Ahora va a volver, espero que la reviva. Si vuelve y no pasa nada, es un fracaso”.