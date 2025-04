Yuyito González respondió las críticas de Viviana Canosa y Yanina Latorre: «Ordinaria»

Amalia «Yuyito» González comenzó este lunes su programa Empezar el Día, por la señal de cable Ciudad Magazine y recibió varias críticas, especialmente por parte de Viviana Canosa y Yanina Latorre, que le dedicaron varios minutos de sus programas al análisis del debut de la novia del presidente Javier Milei.

Yuyito González respondió las críticas: «Les gustó el pony»

En su segundo programa, según informó Noticias Argentinas, la conductora Yuyito González respondió con humor a las críticas, al subirse a un pony que había mostrado el día anterior y que, según explicó, fue el regalo del director del magazine.

«Me dan unas ganas de subirme al pony, ¿me lo das por favor?», dijo Yuyito y fue su panelista Lucas Bertero quien se lo acercó y le besó la mano. «Cómo te dieron, estuviste en cadena nacional, más que un presidente», le dijo el periodista.

«No, más que el presidente nunca«, respondió Amalia rápidamente y continuó: «Les gustó el pony, el unicornio, bueno, vamos a subirnos al pony así dicen ‘qué ordinaria’. Me lo pongo abajo y no me lo pongo arriba porque si me lo pongo arriba me empiezan a dar. Al pony te subís en la montura, para que me digan ordinaria, ay quiénes hablan de ordinaria…«.

Amalia "Yuyito" González agarró su pony de juguete y se lo pasó por la entrepierna: "Para que me digan ordinaria" pic.twitter.com/LXjX0y8PLx — TeleBizarra (@TeleBizarra) April 8, 2025

Yuyito González, enojada luego de su vuelta a la televisión

Amalia “Yuyito” González se mostró bastante molesta con los cronistas que la esperaron en la puerta del canal cuando empezaron a indagar en su vida personal y en su relación con el presidente Javier Milei.

“Siempre el hostigamiento y las mentiras molestan. Cuando ya es un hostigamiento que lo venís trayendo de un año a esta parte, que lo único que te preguntan es sobre cosas mentirosas (…) tengo que hacer lo que no hice en toda mi vida, que es tener abogados que escuchen y que vean y que decidan lo que hay que hacer”, dijo Yuyito.