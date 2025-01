El novio de Zaira Nara, Facundo Pieres, aseguró que intentó aconsejar a Wanda: “Mi cuñada no me escucha”

El escándalo que tiene como protagonista a la conductora Wanda Nara en medio de su divorcio con el futbolista Mauro Icardi, cada vez involucra a más personas y tal fue el caso de la pareja de su hermana Zaira, el polista Facundo Pieres quien reveló que, sin éxito, intentó aconsejar a la mediática.

La palabra de Facundo Pieres sobre el «Wandagate»

En una entrevista con Sofía Martínez sobre su carrera y otros ejes, el deportista que lleva casi tres años de relación con la modelo Zaira Nara señaló que le brindó “varios” consejos a la conductora, aunque ella “no me escucha”.

En cuanto al divorcio y los conflictos que la mediática enfrenta con Eugenia “La China” Suárez -quien está en pareja con Icardi– y su fluctuante romance con el músico L-Gante, Pieres señaló: “No me quiero meter, particularmente, en nada, pero siempre hablo”. No obstante, desde el seno familiar apuntó: “No la vemos tanto porque ella también viaja y labura un montón”.

“Sé que hay muchas cosas que no me gustan, no quiero ser parte y no soy así. También disfruto de mi vida. No me involucro al 100%, hay muchas cosas de las que no me siento parte, tengo mi vida, mi familia, mi relación con Zaira y me manejo así”, concluyó Pieres al respecto.