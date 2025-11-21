El nuevo destino de Marley: China, Corea y Malasia con invitados explosivos

Este viernes a las 21.30, el programa conducido por Marley aterriza en Chongqing, una de las ciudades más futuristas y vibrantes de China. En esta nueva entrega, el conductor recorrerá sus paisajes urbanos impactantes junto a dos invitados explosivos: Charlotte y Alex Caniggia, quienes prometen humor, desparpajo y momentos inesperados en cada parada del viaje.

Estos son los nuevos destinos e invitados de Marley a Por el Mundo

La aventura también tendrá una fuerte impronta gastronómica con Damián Betular, que desde Malasia se anima a probar algunas de las comidas más exóticas de la región. Y para sumar adrenalina, Roberto Funes Ugarte aparecerá desde Corea, donde se someterá a un entrenamiento militar y visitará un bar tan curioso que sorprende incluso a los locales.

Además, según confirmaron a Agencia Noticias Argentinas, este domingo a las 21, Telefe emitirá un especial inédito del viaje que Marley compartió con Susana Giménez por Turquía. El dúo recorrerá las históricas cisternas de Estambul, explorará las misteriosas cuevas subterráneas y revivirá anécdotas imperdibles. A esta travesía se sumarán Mirko y Milenka, quienes acompañan a sus famosos padres en un paseo tan familiar como fascinante.