Marley reemplazó a Maxi López en MasterChef Celebrity y Wanda Nara le pasó factura por Icardi

Se vivió otra gala decisiva en la competencia de MasterChef Celebrity y los participantes mostraron su destreza en la cocina para así asegurarse un lugar en el balcón. Este jueves, Alejandro “Marley” Wiebe debutó en el reality de cocina en lugar de Maxi López, quien viajo de urgencia a Suiza para reencontrarse con su pareja embarazada.

El divertido cruce entre Wanda Nara y Marley en MasterChef Celebrity: “¿Te gusta el fútbol? Si fuiste a ver a mi ex”

La flamante conductora, Wanda Nara, no desaprovechó la oportunidad de hacerle un pase de factura a su amigo Marley, con respecto a la entrevista que el conductor le hizo a Mauro Icardi en Estambul para su programa “Por el mundo”.

Cuando llegó el turno de visitar su estación, la empresaria fue de lleno con sus preguntas: “¿Te gusta el fútbol, Marley?”. “Sí, me gusta el fútbol”, contestó él.

“Ahora me acordé, obvio que te gusta el fútbol si fuiste a entrevistar a mi ex”, le retrucó ella.

“¿Era tu ex? No sabía”, respondió con humor.

“Contame la verdad, cómo lo viste”, quiso saber Wanda.

Lejos de mostrarse intimidado por ella, Marley le contó como fue su viaje y su trato con el futbolista: “Hablé con la gente de Galatasaray, fueron muy amables, nos invitaron al club. Él nos invitó al palco para ver el partido desde ahí. Tenía un palco de él”.

“Que era mío”, interrumpió Wanda.

En modo de broma, el conductor lanzó un chiste que dejó a la rubia riendo de incomodidad: “Decía ‘Wanda’, pero estaba tachado y había otro nombre”