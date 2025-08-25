El polémico ritual que un ex Gran Hermano habría hecho para perjudicar a dos famosos 

Juliana Furia Scaglione y Kennys Palacios habrían sido congelados por un exparticipante de Gran Hermano (Telefe). Además, trascendió que habría pedido que sus colegas no tengan trabajo.

Este lunes al aire de LAM (América), Pepe Ochoa sorprendió con un enigmático. “Un famoso congeló a otros dos en el freezer”, lanzó.

Quién es el ex Gran Hermano que congeló el nombre de Furia Scaglione y Kennys Palacios

“El que alquiló un lugar, lo dejó en malas condiciones y, desde la inmobiliaria, me dicen que habría un faltante de dos televisores y que quedó todo hecho una mugre y en el freezer había dos personas congeladas, es Emma Vich”, lanzó el productor al aire.

Acto seguido mostraron fotos de los papeles que habrían encontrado en el congelador. “Hay dos nombres… Pone el nombre de ella y el apodo entre comillas y escribe ‘atada y estancada’. Y a él le puso ‘estancado y sin trabajo te quedarás’”, precisó, para luego señalar que ella era Furia y él el peluquero de Wanda Nara.

Todos coincidieron que a ellos les estaba yendo mucho mejor, y Ochoa lanzó: “Para mí le rebotó el gualicho”.

Emma Vich, ex GH.

Qué dijo Juliana «Furia» Scaglione luego de que trascendiera que Emma Vich hizo un ritual en su contra

Juliana Furia Scaglione se encuentra viajando con Marley grabando una nueva edición de «Por el mundo» para Telefe.

La ex gran hermano y el conductor están en Vietnam y el próximo domingo desde las 21:00 mostrarán aventuras únicas y momentos divertidos.

En medio de las publicaciones promocionando la edición de Por el Mundo, Furia se tomó un tiempo para manifestarle al universo.