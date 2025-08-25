Erika de Sautu Riestra, protagonista de “En el barro” tomó posición y defendió a la China Suárez

La serie En el barro se convirtió en un éxito en Netflix. En medio del fenómeno, ya se conoció que la segunda temporada contará con la China Suárez en un papel central y la noticia generó controversia.

Qué dijo Erika de Sautu Riestra sobre la aparición de la China Suárez en la 2da temporada de En el barro

La polémica se alimentó en redes sociales por un posteo que hizo la actriz Erika De Sautu Riestra, una de las actrices del elenco. A pesar de no referirse a su colega, ella le puso “me gusta” al comentario de una seguidora que le escribió: “Qué lástima que en la segunda temporada aparece ‘la Tati’, cagaron la serie con ella”.

Molesta por la viralización de una captura con su “like” y las versiones de un conflicto interno en el set, De Sautu Riestra decidió dar su versión y desmintió haber reaccionado al mensaje en cuestión. “Qué manera de inventar pelotu… Cuando vi esto fui a mi posteo y el comentario no está. No sé si inventaron ese posteo y nunca existió o lo pusieron para armar quilombo”, lanzó en Instagram.

La actriz también remarcó que la convivencia en las grabaciones fue positiva y sin tensiones: “La China es lo más, fue una buena compañera, una mina divertida, copada. Éramos casi noventa y pico de mujeres donde nunca hubo un quilombo, nunca hubo una pelea, una incompetencia, individualismo”.

Además, como gesto de respaldo, la propia China reaccionó con un “like” a su descargo y recibió un mensaje directo de apoyo. : “@sangrejaponesa, ya arrancaron con las pelotu… ‘En el barro’ te amamos”, escribió De Sautu Riestra.

Más allá de la polémica, la actriz de 58 años atraviesa un gran momento en lo artístico gracias a su papel de la Doctora Giuliani, un personaje excéntrico y polémico que combina humor negro con una construcción grotesca. Su caracterización generó comparaciones con figuras como Giselle Rímolo y Aníbal Lotocki, y dentro de la trama lidera un sistema clandestino de tratamientos estéticos en la cárcel.

La China Suárez se suma a «En El Barro»: se conoció cuál será el personaje que interpretará

Se confirmó cuál será el papel que interpretará Eugenia «La China» Suárez en la nueva serie En el barro. La producción estrenó su primera temporada el pasado 14 de agosto y es una de las producciones más vistas del mundo.

En la cuenta de Instagram de la serie, se abrió la posibilidad de que los seguidores escriban preguntas sobre la segunda temporada. Un usuario preguntó: «Un poquito de spoiler del personaje de la china Suárez», a lo que respondieron: «Nicole, prostituta vip de clientes millonarios«, junto con una imagen de la actriz en el set de grabación.

Vale aclarar que todavía no está confirmada la fecha de estreno de la segunda temporada. En esta nueva entrega de la serie, también ya es oficial la presencia de L-Gante.

La serie que protagonizó Erika de Sautu Riestra antes de interpretar a la doctora en «En el barro»

Antes de darle vida a la doctora Olga Giuliani, participó en el aclamado thriller dramático Un gallo para Esculapio, creado por Bruno Stagnaro.

En esta ficción, Erika de Sautu Riestra interpretó a “La Turca” Mercedes, la pareja de Pedro “Yiyo” Guzmán, personaje de Luis Luque. Su rol fue clave dentro de la trama, aportando fuerza y dramatismo a una historia marcada por el mundo del delito y las lealtades.

Su actuación en Un gallo para Esculapio le permitió demostrar su versatilidad antes de sumarse al universo de El Marginal a través de En el barro, donde encarna a una médica esteticista acusada de mala praxis.