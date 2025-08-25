Así es la vida de lujo que llevan José Alperovich y Marianela Mirra en plena prisión domiciliaria 

Tras haber sido condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, se encuentra cumpliendo su condena en un lujoso departamento de Puerto Madero.

Lo que generó sorpresa fue la presencia de Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano 2007, quien meses atrás había anunciado su separación del político. Sin embargo, según se pudo confirmar, ambos conviven actualmente en el departamento, lo que reavivó rumores de reconciliación.

La vida de lujo que llevan José Alperovich y Marianela Mirra en plena prisión domiciliaria

Ahora, en A la Tarde (América TV), se difundieron imágenes que muestran la vida que lleva Alperovich en su reclusión domiciliaria, acompañado por Mirra. El complejo residencial donde se encuentra ofrece comodidades de alto nivel: pileta climatizada, spa, gimnasio, microcine, SUM y seguridad privada. Las unidades donde reside el político tienen un valor que oscila entre los 220.000 y los 2.2 millones de dólares.

Además, la propia Marianela compartió este lunes una imagen desde el gimnasio del edificio en sus historias de Instagram, lo que confirma su presencia activa en el lugar.

En tanto, el cronista Oliver Quiroz relató en el ciclo conducido por Karina Mazzocco una escena que llamó la atención: «Él salió a hacer una llamada por teléfono al balcón y se la vio a ella sentada al lado, leyendo un libro». Aunque Mirra evita hablar con la prensa, su exposición en redes y la convivencia con Alperovich en plena prisión domiciliaria no pasan desapercibidas.

José Sbrocco, biógrafo de Alperovich: «Siempre tuvo fama de mujeriego, Marianela era una más”

Según el periodista José Sbrocco, biógrafo de Alperovich, lo calificó como “mujerigo” y sostuvo que la mediática habría sido “una más”.

En principio, Sbrocco sostuvo que el ex gobernador “tenía a Tucumán en puño porque manejaba el poder ejecutivo, legislativo, judicial y a la prensa«. Sin embargo, destacó que “ya quedó en el olvido acá -en Tucumán-”.

No obstante, el comunicador consideró que “ponerle un número a su fortuna, es quedarnos cortos”. En ésta línea rememoró: “Hay gente que dice que estaba sentado en una montaña de dólares en 2.011, como para que vivan tres generaciones sin trabajar”.

Quien quedó en el mismo foco fue Beatriz Rojkés, quien nunca se divorció del detenido, aunque es de público conocimiento su relación con Mirra. “No se divorció por una cuestión netamente económica. En una de las empresas, el que maneja todo es el hermano de Beatriz”, explicó el biógrafo.

En ésta línea, Sbrocco apuntó que “mientras Alperovich estaba preso, los hijos de él eran los que le hacían llegar la plata a Marianela”, quien además “tuvo un cargo en turismo, estuvo designada y cobraba un sueldo ahí”.

Sbrocco reveló cuándo y como se conocieron Alperovich y Marianela

“Se conocieron en la casa de gobierno de Tucumán, cuando ella ganó Gran Hermano, él la invitó a su despacho como una especie de agasajo y al poco tiempo empezaron los rumores de la relación”, añadió el periodista.

“Recuerdo una entrevista que dio Beatriz cuando se conoció la sentencia, atribuyó que se trató más de infidelidad que de violación. Alperovich siempre tuvo fama de mujeriego en la provincia, incluso durante su época de gobernador. Marianela era una más en ese momento”, remató.

“Cuando estalló lo de la denuncia en 2019, el matrimonio empezó a vivir en casas separadas y Marianela tomó mayor protagonismo”, concluyó el comunicador.