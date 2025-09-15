La Voz Argentina: por qué se ausentará Lali Espósito y quién ocupará su lugar

Lali Espósito se ausentará de La Voz Argentina, según revelaron en el streaming del programa de Telefe. Lo cierto es que la artista no pudo estar presente en algunas grabaciones por la exigencia que le significó realizar sus shows en el estadio Vélez Sarsfield. Los detalles en esta nota.

La Voz Argentina, sin Lali Espósito: quién la reemplazará

“En el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación”, explicó Sofi Martínez.

La figura que ocupará su lugar es otra reconocida artista joven. Se trata de Nicki Nicole, que por estos días está en España viviendo una relación de amor con el joven futbolista Lamine Yamal. No es la primera vez que Nicki Nicole y Lali están juntas en La Voz. En 2021, también se cruzaron en el programa y hasta cantaron juntas.

La salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano

Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente con su moto en el partido de Moreno y Camilota, su hermana, habló con el noticiero de Telefe para contar cómo continúa el joven de 22 años, que se hizo conocido por haber participado en Gran Hermano.

Thiago pelea por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue derivado de urgencia, con fracturas desde la cuarta hasta la novena costilla. También se le fracturó la clavícula y tiene perforados el hígado y el pulmón. Además, le extirparon el bazo. “Thiago está estable, está evolucionando. Ya pasaron 48 horas y muestra una leve mejoría”, dijo Camilota, en comunicación con Buen Telefe.

