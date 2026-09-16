El príncipe Harry volvió al Reino Unido: qué pasó con William y cómo está su relación con Carlos III

El regreso del príncipe Harry al Reino Unido junto a Meghan Markle y sus hijos volvió a poner bajo la lupa su vínculo con la familia real. Mientras aparecen señales de acercamiento con Carlos III, la relación con William continúa distante. Además, una nueva revisión de su seguridad podría cambiar las condiciones de su vida en Gran Bretaña.

El regreso del príncipe Harry al Reino Unido, después de seis años viviendo principalmente en Estados Unidos, abrió una nueva etapa para los duques de Sussex y volvió a poner en primer plano las diferencias dentro de la familia real británica.

Harry y Meghan Markle regresaron a Gran Bretaña junto a Archie y Lilibet a fines de agosto y se instalaron en una residencia privada, sin reincorporarse a las funciones oficiales de la Corona.

La nueva situación plantea ahora tres grandes interrogantes: cómo quedó la relación de Harry con su padre, el rey Carlos III; qué ocurre con su hermano, el príncipe William; y qué protección tendrá la familia después de instalarse nuevamente en territorio británico.

Harry y Carlos III: las señales de un acercamiento

De los dos grandes vínculos familiares que quedaron dañados tras la salida de Harry y Meghan de la primera línea de la monarquía, el de Carlos III parece mostrar mayores señales de acercamiento.

Antes de la mudanza, Harry, Meghan y sus hijos visitaron al monarca en Highgrove en julio. Fue un encuentro significativo porque Carlos pudo reencontrarse personalmente con sus nietos después de varios años.

Tras el regreso de los Sussex, Harry también mantuvo comunicación con su padre, según reportes publicados en la prensa británica y estadounidense. Sin embargo, el acercamiento personal no significa que haya cambiado su posición institucional.

Carlos III autorizó recientemente una comunicación oficial en la que dejó en claro que Harry y Meghan continúan sin ser miembros activos de la familia real y que sus actividades comerciales y benéficas se desarrollan a título privado.

Es decir, una eventual recomposición del vínculo entre padre e hijo transcurre por un carril diferente al de las funciones de la Corona.

¿Qué pasa entre el príncipe Harry y William?

La situación con William es considerablemente más compleja.

A diferencia de lo ocurrido con Carlos III, no se conoció un reencuentro entre los hermanos después del regreso de Harry. Fuentes citadas por People sostienen que no existe actualmente contacto directo entre ambos y que las heridas acumuladas durante los últimos años siguen sin resolverse.

La distancia se profundizó después de la salida de Harry y Meghan de la vida institucional de la Corona en 2020, las entrevistas que concedieron posteriormente y la publicación de las memorias del duque de Sussex, Spare, en 2023.

Harry ha manifestado públicamente su deseo de reconciliarse con su familia. Sin embargo, por ahora no hay señales públicas de una recomposición con William.

En un punto, de todos modos, Carlos y el príncipe de Gales mantienen una postura coincidente: el regreso de Harry y Meghan no implica que representen nuevamente a la familia real en actos oficiales.

La seguridad de Harry vuelve a estar bajo revisión

El tercer capítulo abierto por el regreso de los Sussex es posiblemente uno de los más importantes para su vida cotidiana: la seguridad.

Harry perdió la protección policial automática financiada por el Estado después de abandonar sus funciones como miembro activo de la familia real en 2020. Desde entonces mantuvo una larga disputa sobre el nivel de protección que debía recibir cuando se encontraba en Gran Bretaña.

Ahora las circunstancias cambiaron: Harry, Meghan y sus hijos volvieron a residir en el país.

El comité británico encargado de determinar la protección de miembros de la realeza y otras personalidades, conocido como RAVEC, decidió realizar una nueva evaluación completa de la situación de Harry. Meghan también será sometida a una evaluación de riesgo propia.

Esto no significa que ya se haya decidido concederles protección policial permanente financiada por el Estado. La revisión está en marcha y el resultado todavía no fue anunciado.

La seguridad ya provocó un cambio para Archie y Lilibet

El asunto tuvo además una consecuencia inmediata para la familia.

Archie y Lilibet cambiaron de escuela apenas días después de comenzar el ciclo lectivo británico, luego de que el equipo de seguridad de los Sussex analizara los riesgos asociados con el traslado diario.

Entre los aspectos evaluados estuvieron el tiempo que los vehículos podían permanecer detenidos en el tránsito, la posibilidad de mantener juntos al auto familiar y al de seguridad y la repetición cotidiana del mismo recorrido.

La pareja aclaró que la decisión no estuvo relacionada con el establecimiento ni con sus docentes, sino exclusivamente con cuestiones vinculadas con la logística y la seguridad.

Una nueva etapa para Harry en el Reino Unido

El regreso no representa, al menos por ahora, una vuelta de Harry y Meghan a la vida oficial de la monarquía. El Palacio dejó expresamente establecido que ambos continuarán desarrollando sus proyectos de manera independiente.

Sin embargo, vivir nuevamente en Gran Bretaña modifica inevitablemente el escenario familiar.

Harry está geográficamente más cerca de Carlos III y existen señales de contacto entre padre e hijo, mientras que la relación con William permanece sin una reconciliación pública. Al mismo tiempo, el resultado de la revisión de seguridad será clave para determinar cómo será la nueva vida de los Sussex y sus hijos en el Reino Unido.