El tierno mensaje de Paulo Dybala a Oriana Sabatini por el Día de la Madre: “Hermosa”

En medio de la dulce espera de su primera hija juntos, Paulo Dybala emocionó a todos al dedicarle un tierno saludo a su esposa, Oriana Sabatini, en el Día de la Madre celebrado este domingo 19 de octubre 2025 en Argentina. Los detalles.

Tierno saludo de Paulo Dybala a Oriana Sabatini por el Día de la Madre

Si bien aún no nació la pequeña, el futbolista Paulo Dybala decidió dedicarle el primer Día de la Madre al proceso que está viviendo actualmente la modelo Oriana Sabatini, quien tiene prevista dar a luz en marzo del 2026.

A través de una historia que compartió en su cuenta de Instagram, el campeón del mundo publicó una foto íntima de su esposa, abrazada a sus perros, y le escribió un mensaje simple pero cargado de profundo amor: “Feliz día mamita hermosa”. Oriana, que está cursando su cuarto mes de embarazada, respondió con un dulce “Te amo”.

Días atrás, la pareja se mostró disfrutando de un viaje express donde Oriana mostró su pancita de embarazada con un body blanco, jeans y blazer. La pareja anunció que iban a ser padres el martes 30 de septiembre de 2025, a través de un sentido video que compartieron en sus redes sociales, donde mostraron la ecografía de su bebé y la emoción de ambos.

El mensaje de Catherine Fulop tras el anuncio de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La noticia del embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala no solo conmovió a millones de fanáticos en todo el mundo, sino también a su familia más cercana. Catherine Fulop y Ova Sabatini, que serán abuelos por primera vez, compartieron su inmensa felicidad en redes sociales.

“Hoy nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, vuelven a brillar como el sol. Estamos desbordados de emoción por la llegada de este nuevo integrante”, escribió la actriz en un posteo que acompañó con una serie de tiernas imágenes. Visiblemente conmovida, Fulop agregó: “¡Dios los bendiga, hijos! Gracias, gracias, gracias. Soy la abuela más feliz del mundo”.

Con información de NA