El verdadero motivo por el cuál Isabel Macedo no fue a los Martín Fierro de la Moda

Anoche se llevaron a cabo los premios Martín Fierro de la Moda, Isabel Macedo estaba ternada por su vestuario en Margarita, pero la actriz no pudo estar presente en la ceremonia para recibir su premio.

Los motivos de su ausencia

A pesar de que la actriz hizo todo lo posible por asistir a la tercera edición de las distinciones de APTRA al mundo de la moda, la realidad es que no pudo ir a recibir el premio y ella misma desde las redes contó qué pasó.

Isabel había viajado de Salta a Buenos Aires, para poder estar presente en la gala de los Martín Fierro, pero según explicó las fuertes molestias que todavía siente en la cara tras su reciente accidente en los ensayos de Margarita le impidieron seguir adelante con sus planes.

“Me tomé el vuelo, me vine para acá para prepararme para el Martín Fierro de la Moda, para estar lista, para estar divina, pero en el avión empecé a sentir que la nariz me hacía ruido. No sabía si era la presión o qué, pero me empecé a sentir mal, me dolía la cabeza”, comenzó explicando todavía con algunos moretones en el rostro.

Y fue allí que reveló: “Me duele todo, del golpe obviamente, pero se empezó a agrandar el dolor”, a lo que sumó que tras bañarse y comenzar a peinarse el dolor se hizo intolerable. “No puedo soportar ni una brocha en la cara, no me puedo maquillar”, concluyó resignada.