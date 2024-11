Isabel Macedo, la «Reina de Todo», habló de su accidente durante los ensayos de Margarita: ¿Qué dijo?

La actriz Isabel Macedo sufrió un fuerte accidente mientras ensayaba para las presentaciones teatrales de la serie Margarita y, como resultado, se mostró con un hematoma en el ojo y una lastimadura en la nariz.

Tras el accidente, Isabel Macedo debió abandonar el ensayo

El episodio tuvo lugar frente a sus compañeros de elenco y, según trascendió, el impacto habría provocado sangre, susto y gritos. En el momento, la intérprete que da lugar a la antagonista de la remake de Floricienta, fue atendida por un médico y debió abandonar el ensayo para recuperarse en su hogar.

En este marco, Macedo compartió un video en sus redes sociales, para llevar tranquilidad a sus seguidores y, aunque en un tono serio, no dejó de lado su humor característico. “Leí por ahí que están todos muy preocupados porque me golpeé en los ensayos”, comenzó.

Es verdad, pero no me rompí la nariz. Sí me la lastimé, me golpee un poco bastante”, explicó la actriz mientras se descubría su cara que estaba tapada por un paño con hielo y, tras revelar el moretón en el ojo, agregó: “Ahora me está bajando el golpe, tengo muy hinchado y todo. Me duele, pero puedo abrir el ojo, puedo ver”.

“No me rompí la nariz, solo estoy muy hinchada y dolorida, pero ¡Vamos!”, canturreó para cerrar la frase.

Más tarde, agregó otro clip a sus historias, con la leyenda “Si, lloré un poco. Me angustié. Me asusté. Pero por dentro todo el tiempo agradezco que no haya sido nada más grave. Vamo nena. Me aliento sola”, bromeó.

En el segundo corto, se la pudo ver mientras descargó sus emociones, afligida y, de esta manera, Macedo soltó: “Me duele todo».