ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Rating: Cuánto midió el comienzo de los Playoffs en La Voz Argentina y Almorzando con Juana

Todos los números de los programas emitidos el domingo 24 de agosto en Telefe, El Trece, América TV, El Nueve y TV Pública. 

Redacción

Por Redacción

La Voz Argentina.

La Voz Argentina.

El domingo 24 de agosto, La Voz Argentina (telefe) bajó un punto respecto a su emisión anterior; sin embargo fue lo más visto del día con su última emisión de las batallas. 

La Peña de Morfi (Telefe), con Luck Ra, el Caqueño Palavecino y Miranda! como invitados especiales, cosechó 4.6 puntos subiendo 9 décimas al promedio anterior. 

Almorzando con Juana (eltrece), con El Negro Álvarez, Ginette Reynal, Gastón Cocchiarale, Benjamín Alfonso y La Barby como invitados, promedió 3.1 puntos y fue lo más visto en el canal. 

Los programas más vistos de cada canal

  • Los más vistos de Telefe: La Voz Argentina 11.0; Por el Mundo 9.3; «Venganza letal» 6.0. 
  • Los más vistos de El Trece: Almorzando con Juana 3.1, «Maestras del engaño» 2.9. «Jaque Mate» y «Los 7 magníficos» 2.8. 
  • Los más vistos de América TV: «Papá se volvió loco», Modo Selfie, Superagente 86 0.6. Entrevistas de película, Mascotas al rescate y repetición de LAM 0.5. 
  • Los más vistos de El Nueve: Implacables 1.4. Fútbol sin machas 0.9. Tenés que ir 0.8. 
  • Los más vistos de la TV Pública: Automovilismo  La final de TC 2.3. El podio de TC y la previa 1.7. Se siente Argentina 0.8. 

El top five 

La Voz Argentina 10.0quedó al frente. Por el Mundo marcó 9.3 puntos de rating. «Venganza letal» 6.0. Lado V 5.3. «Guerra de novias» obtuvo el quinto lugar con 4..9. 

Los promedios:

  • Telefe 6.2
  • El Trece 2.6
  • América TV 0.8
  • El Nueve 0.8
  • TV Pública 0.7 

Temas

La Voz Argentina

rating

Telefe

Televisión

El domingo 24 de agosto, La Voz Argentina (telefe) bajó un punto respecto a su emisión anterior; sin embargo fue lo más visto del día con su última emisión de las batallas. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios