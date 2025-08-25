Rating: Cuánto midió el comienzo de los Playoffs en La Voz Argentina y Almorzando con Juana

El domingo 24 de agosto, La Voz Argentina (telefe) bajó un punto respecto a su emisión anterior; sin embargo fue lo más visto del día con su última emisión de las batallas.

La Peña de Morfi (Telefe), con Luck Ra, el Caqueño Palavecino y Miranda! como invitados especiales, cosechó 4.6 puntos subiendo 9 décimas al promedio anterior.

Almorzando con Juana (eltrece), con El Negro Álvarez, Ginette Reynal, Gastón Cocchiarale, Benjamín Alfonso y La Barby como invitados, promedió 3.1 puntos y fue lo más visto en el canal.

Los programas más vistos de cada canal

Los más vistos de Telefe: La Voz Argentina 11.0; Por el Mundo 9.3; «Venganza letal» 6.0.

Los más vistos de El Trece: Almorzando con Juana 3.1, «Maestras del engaño» 2.9. «Jaque Mate» y «Los 7 magníficos» 2.8.

Los más vistos de América TV: «Papá se volvió loco», Modo Selfie, Superagente 86 0.6. Entrevistas de película, Mascotas al rescate y repetición de LAM 0.5.

Los más vistos de El Nueve: Implacables 1.4. Fútbol sin machas 0.9. Tenés que ir 0.8.

Los más vistos de la TV Pública: Automovilismo La final de TC 2.3. El podio de TC y la previa 1.7. Se siente Argentina 0.8.

El top five

La Voz Argentina 10.0quedó al frente. Por el Mundo marcó 9.3 puntos de rating. «Venganza letal» 6.0. Lado V 5.3. «Guerra de novias» obtuvo el quinto lugar con 4..9.

Los promedios:

Telefe 6.2

El Trece 2.6

América TV 0.8

El Nueve 0.8