Eliana Guercio cruzó sin filtro a Andrea del Boca en vivo: “¿Quién sos vos?”

Eliana Guercio y Andrea del Boca protagonizaron un tenso momento en vivo en A la Barbarossa. La panelista le recriminó a la actriz una opinión que había dado sobre su enfrentamiento con Juanicar en Gran Hermano Generación Dorada y la discusión rápidamente subió de tono.

Eliana Guercio volvió a quedar en el centro de una fuerte discusión televisiva. Esta vez, la panelista se cruzó cara a cara con Andrea del Boca durante una emisión de A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe.

El conflicto tuvo su origen en Gran Hermano Generación Dorada y, más precisamente, en el enfrentamiento que Guercio había mantenido días atrás con Juanicar. Del Boca había opinado sobre aquella discusión y sus palabras no pasaron inadvertidas para Eliana.

Con ambas frente a frente, Guercio decidió sacar el tema al aire y cuestionar directamente a la actriz.

Según consignó PrimiciasYa, la panelista le recordó a Andrea que había considerado “horrible” la forma en la que ella había respondido a Juanicar y salió a defender su trabajo.

Eliana Guercio enfrentó a Andrea del Boca: “¿Quién sos vos?”

Guercio explicó que el conflicto original había comenzado cuando Juanicar cuestionó su desempeño como panelista y utilizó el término “fanelista” para señalar un supuesto favoritismo hacia una participante.

Eliana interpretó aquella expresión como una falta de respeto hacia su trabajo y respondió calificando al exparticipante de “mocoso maleducado”.

Fue entonces cuando Del Boca había cuestionado la manera en que la panelista reaccionó. Ese comentario quedó pendiente y Guercio decidió planteárselo cuando volvieron a encontrarse.

“Vos dijiste que yo había estado horrible con él”, le reprochó Eliana.

Andrea no retrocedió y respondió que expresar que algo le había parecido mal no significaba insultarla. La explicación no convenció a Guercio, quien inmediatamente redobló el planteo.

“¿Quién sos vos para hacer un juicio sobre cómo yo le contesto?”, lanzó la panelista durante uno de los momentos de mayor tensión.

Andrea del Boca defendió su derecho a opinar

Ante el reclamo, Andrea del Boca intentó diferenciar su opinión personal de su paso por Gran Hermano y recordó que hacía tiempo que ya estaba fuera de la competencia.

Guercio insistió en que su cuestionamiento no tenía que ver con su rol como jugadora, sino con la opinión que había dado como persona.

Del Boca, por su parte, sostuvo que tenía derecho a expresar su punto de vista y explicó que lo que le había molestado era específicamente la forma en la que Eliana había contestado a Juanicar.

En medio de la discusión, Georgina Barbarossa intervino para recordar que Andrea se encontraba en el programa como invitada.

Qué había pasado entre Eliana Guercio y Juanicar

El origen de toda la pelea se encuentra en otro fuerte intercambio ocurrido durante el debate de Gran Hermano Generación Dorada.

Juanicar había deslizado que Guercio actuaba como una “fanelista”, en referencia a lo que consideraba una preferencia de la panelista por Solange “Sol” Abraham.

Eliana reaccionó inmediatamente y rechazó esa definición. Además, cuestionó al exparticipante por meterse con su desempeño profesional y lo llamó “mocoso maleducado”.

Guercio sostiene que analiza a distintos participantes y que sus opiniones forman parte de su trabajo dentro del programa, por lo que rechazó que pudiera considerársela fanática de un jugador en particular.

Semanas después, aquella discusión terminó provocando un nuevo enfrentamiento, esta vez con Andrea del Boca y frente a las cámaras de A la Barbarossa.