Emilia Claudeville: “Lo que pasó con Pettinato seguramente contribuyó a querer alejarme de la tele”

Emilia Claudeville es modelo, es bailarina y es actriz. Tuvo su pico de fama hace una década cuando formó parte de “Duro de Domar”, pero hoy se reinventa para brillar en su primera obra en teatro comercial y con actores de prestigio. Ella integra el elenco de “Reverso”, una pieza en la que comparte cartel con Carla Peterson, Marco Antonio Caponi, Nicolás García Hume, Diego Cremonesi y Juan Isola, y que regresa en su segunda temporada en el Teatro La Plaza.

Emilia Claudeville sobre la obra de teatro “Reverso”

Esta obra resulta un verdadero delirio en el principio y continúa haciendo reír al público, casi hasta el final, donde su autor y director, Matías Feldman, invita a la emoción y a la reflexión.

“Una mujer y su familia reciben la inesperada visita de los ex socios de su Galería de Arte. Se pondrán al día, recordarán aventuras, discutirán, reirán y también seguirán ocultando sus amores prohibidos. Pero las cosas no son lo que aparentan ser. Lo real se vuelve difuso. Lo que vemos tiene su indefectible reverso. ¿Estaremos en el mundo real o en el mundo virtual?”, cuenta la sinopsis de esta obra en la cual Emilia aparece en el personaje de Rosetta.

“Se ha entrenado, se ha estudiado, se ha trabajado y creo que eso se nota. Acá pasa algo bien particular en el proceso del proyecto que un poco te diría casi que se escribió para nosotros. Matías terminó de escribir el proyecto, terminó de escribir la obra, de armar toda la obra una vez que tenía cerrado, definido el elenco”, contó Emilia Claudeville a Noticias Argentinas y aclaró que en ese entonces ella estuvo en pareja con Feldman, pero ahora no lo están: “Nos separamos durante la obra, pero no por culpa de la obra. Fue un proceso bien complejo estar separándome mientras trabajaba con él, fue arduo a nivel personal, pero, a nivel profesional, para mí trabajar con Matías ha sido una experiencia muy rica y de muchísimo aprendizaje que no me la voy a olvidar más”, explicó la actriz de 36 años.

“La primera vez que leímos la obra, la primera vez que nos encontramos todos con el libro en mano, hicimos una primera lectura, quedamos impactados y emocionados, me acuerdo de estar todos muy emocionados hacia el final, de casi no poder leerlo, tener que frenar, nos interpeló y nos atravesó mucho a todos y a lo que voy contando esto de la particularidad de que el proyecto casi se escribió pensando en nosotros, lo digo porque se siente mucho, se sintió eso mucho desde la primera lectura”, destacó la actriz, que disfruta y aprende cada martes al compartir escenario con figuras con tanta trayectoria.

“Es un elencazo comandado por nuestra frontwoman Carla Peterson, que es una estrella absoluta, una tremenda compañera y una actriz de la que solo puedo aprender, tiene mucho expertise, mucho oficio y mucha generosidad a la hora de trabajar”, remarcó Emilia.

“Es una obra que parece que por ser veloz y colorida va a ser como una cosa liviana y termina teniendo todo. Yo digo que es como un océano, espuma por momentos y por momentos es profundidad oscura. Te parece un planazo estar en el teatro y por otro lado invita a pensar, a reflexionar, a hacerse preguntas incómodas, la obra por suerte no baja línea, no busca bajar línea, entonces eso creo que hace que la cosa sea más interesante, tanto como para actuarla como para verla. Como espectador, vas y es difícil no sentirse interpelado por la temática, por el asunto tan actual, digamos, es una obra que transcurre en el metaverso, pero no trata del metaverso, trata de cuestiones bien humanas, trata del dolor humano, trata del duelo, son asuntos muy humanos, exorcizados o volcados a una virtualidad, que es lo que hacemos hoy en día absolutamente todos”, continuó.

Su paso por la televisión y el gusto amargo que le dejó trabajar con Pettinato

Emilia Claudeville estuvo cuatro años (entre sus 23 y 27) en el panel de “Duro de Domar”, el programa que por ese entonces conducía Roberto Pettinato y que marcó un antes y un después en su carrera porque pudo lucirse con sus comentarios, aunque el conductor tuvo actitudes que quedaron marcadas y que le costó mucho tiempo poder denunciar. Hace muy poco, ella pudo contar que sufrió acoso y que reiteradas veces se fue llorando del estudio.

“Para no volver a profundizar en el tema, porque es un tema que ya pasó más de diez años, sí celebro y sí me parece que la realidad en ese momento, el contexto y la realidad y lo que se nombraba, era muy distinto a lo que pasa ahora y que por suerte ahora podemos hablar”, mencionó Claudeville.

“Celebro no solamente contar cosas que nos pasan o cosas incómodas o lo que sea, sino que se puede hablar de esto, nombrar… Es algo que pasa, que pasó, que va a seguir pasando, entonces lo que celebro y lo mejor que podemos hacer es hablar”, consideró.

Para Emilia, “el contexto de ese momento era muy distinto al que es ahora y seguramente eso hace que una se sienta más o menos habilitada para hablar de esos asuntos. Por suerte hoy siento que ya todas estamos con la palabra más cercana y con menos rollo porque son asuntos que generan muchas cosas, pero definitivamente el contexto ahora permite hablar y no sentirse tan expuesta al momento de hablar, así que eso se celebra siempre”.

Después de esas experiencias, la modelo buscó un nuevo rumbo para su carrera: “Me empezaron a pasar o a tener otros intereses, otro tipo de vínculos, otro tipo de contextos laborales, pero yo creo que también estaba en una transformación personal o en un pasaje personal muy importante. Salí de Duro de Domar con 27 años y me parece que es un momento en la vida de cualquiera en el que toma ahí como decisiones importantes o hace sus apuestas o genera movimientos que llevan hacia nuevos rumbos. Y yo estaba en esa búsqueda, en esa transición de la tele a la actriz y por suerte lo hice, no fue por lo que pasó con Pettinato, pero definitivamente las experiencias que se viven también te van formando y van haciendo que tomes decisiones. Así que seguramente contribuyó, digamos, no se lo adjudico a eso, pero seguramente contribuyó al querer alejarme de la tele, por supuesto”.

“La tele es un mundo muy particular, me parece que tuve una experiencia riquísima ahí, muy jugosa, aprendí un montón, no tengo deseos de volver a trabajar en conducción o como conductora o como comentarista en ese tipo de programas. Hoy no siento el deseo, tampoco podría decirte no volvería nunca a la tele porque uno nunca sabe, hoy mi actriz está desplegando toda mi formación, mis estudios, todo tiene que ver con eso. Hoy estoy enfocada en el despliegue de mi actriz y la búsqueda de más trabajo como para seguir creciendo y desplegando ahí, hoy está toda la energía puesta en eso, así que no creo que ocurra lo otro. Estoy en mi mejor momento, concentrada en mí, en el laburo y estoy perfecta”, concluyó.