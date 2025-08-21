Emilia Mernes estrenó hace poco su EP «Perfectas», en el que habla sobre el odio que reciben las estrellas de la música pop en redes sociales, al mismo tiempo que se reconoce como parte de la industria que fomenta estereotipos y realzan la perfección inalcanzable para las mujeres.

En este contexto, Emilia visitó el podcast «Hablando de algo con alguien», conducido por Sofi Carmona, y reflexionó sobre una entrevista en la que, al ser consultada por su posición política, evitó responder y, a partir de eso, la reacción se viralizó en redes y recibió mucho hate.

Emilia Mernes se refirió a su posición política y enfrentó las críticas: «Se nos exige mucho a las artistas mujeres»

Con el lanzamiento de su EP «Perfectas», Emilia Mernes ha declarado que busca responder al hate que recibe como artista de música pop. En esta ocasión pasó por el podcast «Hablando de algo con alguien», conducido por Sofi Carmona – @sofisca – y contó su experiencia durante estos años como popstar y se refirió a las críticas que recibe como tal.

En particular comentó el episodio de la entrevista con Europa Press, en la que consultaron sobre su posicionamiento político y alguien más contestó por ella. Esa imagen dió la vuelta al mundo y en su momento, Emilia fue fuertemente criticada por su actitud: «No tenía la respuesta (…) Venía de gira y no me sentía capacitada para dar la respuesta y contestó una persona por mi « confesó la artista.

Emilia Mernes en el podcast «Hablando de algo con alguien», conducido por Sofi Carmona.-

Y siguió: «Si yo pudiera poder el tiempo atrás me encantaría responder yo que salga de mi boca ‘de este tema no estoy capacitada, no me siento apta para hablar'» Mernes comentó además, que después de esa entrevista recibió un «acoso desmedido» que le afectó mucho, al punto de sentir inseguridad al dar declaraciones.

Sin embargo, la cantante dijo que no busca ponerse en el rol de ‘víctima’ y se mostró molesta por lo que se espera de las artistas mujeres: «Siento que a veces se nos exige más a las artistas mujeres que hablemos de ciertos temas y no a quien hay que exigirles» y continuó, haciendo referencia a su relación con Argentina: «Estoy conectada con mi país, mis papás están jubilados, estudié en universidad pública, me interpela lo que pasa en mi país el problema es que me piden una respuesta a mi»

Por último, reflexionó sobre el hate que recibe en redes sociales y comentó: “Me siento muy subestimada y si bien sé que muchas de las cosas que me dicen no son reales, a veces me las creo”.