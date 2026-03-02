¡Emoción total! Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Italia: cómo se llama

La espera más comentada de las redes sociales llegó a su fin. En la madrugada de este lunes 2 de marzo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres de Gia, su primera hija.

La pequeña llegó al mundo en la ciudad de Roma, marcando el inicio de una nueva etapa para la pareja que, tras años de convivencia en Europa, sella su amor con la llegada de la «heredera» del clan.

Si bien la intención inicial de la modelo era dar a luz en suelo argentino para estar cerca de Catherine Fulop y Ova Sabatini, los compromisos de «La Joya» con la Roma —especialmente tras el reciente clásico ante la Juventus— hicieron que el Hospital Gemelli fuera el escenario del esperado encuentro.

¡Bienvenida, Gia! Oriana Sabatini y Paulo Dybala son padres en Roma: todos los detalles del nacimiento

Según las primeras informaciones que llegaron desde Italia y fueron ratificadas por el periodista Fede Flowers, el parto se desarrolló con total normalidad. La pareja eligió Gia, un nombre de origen italiano que significa «Dios es misericordioso», manteniendo la conexión con el país que los cobija.

La beba nació con un peso aproximado de 3 kilogramos. Tanto Oriana como la recién nacida se encuentran en perfecto estado. «Oriana está perfecta y los abuelos están chochos», confirmaron desde el entorno familiar.

El «operativo abuelos» y la logística en Italia

La noticia generó un estallido de alegría en Argentina. Catherine Fulop y Ova Sabatini ya tendrían todo listo para viajar a la capital italiana y conocer a su primera nieta. La llegada de Gia se adelantó apenas unos días a la fecha prevista, pero encontró a la pareja lista tras un fin de semana donde Oriana se mostró acompañando a Paulo en el estadio, sin imaginar que pocas horas después ingresaría al centro médico.

Se espera que en las próximas horas, la pareja comparta la primera foto oficial en sus cuentas de Instagram, un posteo que promete romper todos los récords de «likes» del año.