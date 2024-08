Emotivo mensaje de Ben Stiller a Diego Schwartzman tras su último partido: “Voy a extrañar ver a mi amigo” 

El reconocido actor Ben Stiller, quien forjó una amistad con el tenista Diego Schwartzman en 2019, dedicó un sentido mensaje en la red social X (antes Twitter) tras la derrota del argentino ante Gael Monfils en la primera ronda del US Open, marcando el final de su participación en los Grand Slams. “Voy a extrañar ver a mi amigo Diego Schwartzman jugar con todo el corazón, habilidad y fuego que siempre ha traído. Una carrera increíble representando a Argentina. Ahora tocan nuevos retos”, expresó Stiller, conocido por sus papeles en películas como “Loco por Mary” y “Mi Novia Polly”.

Ante 8.100 espectadores en el estadio, Schwartzman, de 32 años, se despidió de los torneos más importantes del tenis con una derrota por 6-7 (2), 6-2, 6-2 y 6-1. A pesar del resultado, el tenista recibió un emotivo homenaje al final del encuentro, con una ovación de pie y la entrega de un cuadro con fotografías que capturaban sus momentos más destacados en el US Open. Con lágrimas, el Peque agradeció el cariño del público: “Es difícil hablar, soy alguien que llora mucho. No sé por qué me apoyan tanto”, expresó.

El Peque Schwartzman, oriundo de Villa Crespo, Buenos Aires, también reflexionó sobre su carrera y lo que significa este momento para él: “Nunca soñé con este tipo de momentos. Corrí tanto y tal vez lo merezco ahora. Estoy feliz de tener estos momentos”, añadió, mientras el público lo aplaudía.

De dónde se conocen Schwartzman y el actor Ben Stiller

La amistad entre Schwartzman y Stiller se remonta a 2019, cuando se conocieron en el US Open gracias a su interés común por el tenis. “Él tiene una buena relación con Rafa Nadal. Lo cruzamos en un momento cuando se estaba acreditando, le pedimos una foto y nos contó que le gustaba mucho el tenis, que iba siempre al US Open. Yo estaba con mi entrenador, con Chelita, nos sacamos una foto y nos quedamos charlando”, recordó Schwartzman sobre su primer encuentro. Desde entonces, los dos han mantenido una amistad cercana, intercambiando mensajes y encontrándose en varias oportunidades.

Los motivos por el cual el peque Schwartzman decidió retirarse

Luego de su partido contra Monfils, Schwartzman explicó los motivos detrás de su decisión de retirarse de los Grand Slams: “Me cuesta mucho seguir con un día a día prolijo y de un deportista de élite. Me gusta competir, pero no disfruto del día a día”. El tenista también mencionó su deseo de explorar nuevas experiencias fuera del deporte: “Prepararme como me gusta lleva mucho tiempo. Quiero disfrutar de otras cosas como ir a esquiar, yo no conozco la nieve”.

La retirada de Schwartzman marca el final de una carrera que comenzó en 2010 y que lo vio ganar cuatro títulos de ATP y ocho Challenger, alcanzando su mejor ranking en octubre de 2020, cuando se ubicó en el puesto 8 del mundo. Sus mejores actuaciones en el US Open fueron en 2017 y 2019, alcanzando los cuartos de final en ambas ocasiones.

En esta edición del US Open, Schwartzman logró superar la fase previa, venciendo a tres rivales con mejor clasificación para llegar a la primera ronda. Aunque ganó el primer set contra Monfils, no pudo mantener su nivel y finalmente fue superado en los tres sets siguientes, poniendo fin a su participación en los Grand Slams con una muestra de clase y espíritu competitivo que siempre lo caracterizó.