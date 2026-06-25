El misterioso hotel en Bariloche que, según Puro Show, estaría relacionado con Cirio e Insaurralde

En medio de las repercusiones por la investigación judicial que involucra a Jésica Cirio y Martín Insaurralde, surgió un nuevo dato que volvió a generar debate. Esta vez fue el periodista Matías Vázquez, panelista de Puro Show (El Trece), quien mencionó al aire la existencia de un supuesto hotel en Bariloche que estaría vinculado a la expareja.

Durante el programa, Vázquez aseguró que la información forma parte de una serie de datos que estaría investigando y planteó la posibilidad de que ambos hayan tenido relación con un emprendimiento turístico en la ciudad rionegrina de Bariloche . Sin embargo, el periodista lo presentó como una versión y no como un hecho acreditado.

Qué dijo Matías Vázquez

Según explicó el panelista de Puro Show, existiría un presunto hotel en Bariloche relacionado con Cirio e Insaurralde. La información fue mencionada como parte de las distintas hipótesis que rodean el patrimonio de la expareja y se suma a otras versiones difundidas en el marco de la causa judicial.

Hasta el momento, no se difundieron documentos, escrituras, registros oficiales ni resoluciones judiciales que confirmen la existencia de ese supuesto emprendimiento o que acrediten que ambos fueran propietarios del establecimiento.

La causa continúa avanzando

La versión surge mientras la Justicia continúa investigando el patrimonio de Martín Insaurralde y las operaciones económicas vinculadas a la causa. En los últimos días, el expediente volvió a cobrar impulso tras la difusión de videos en los que se observan fajos de dólares en un inmueble relacionado con Cirio, material que motivó nuevas medidas judiciales y allanamientos.

Por ahora, la referencia al supuesto hotel en Bariloche forma parte de las versiones periodísticas mencionadas en televisión y no cuenta con confirmación oficial.