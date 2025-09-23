Eros Ramazzotti habló del video en el que intentó besar a Evangelina Anderson: “Somos solo amigos” 

El cantante italiano Eros Ramazzotti decidió contar su versión sobre el video que circuló días atrás en el que intentó besar a Evangelina Anderson. La modelo se encontraba con Majo Martino y dos amigas más en la casa del artista, quien organizó un almuerzo para recibirlas en Milán, pero nunca pensó que iba a protagonizar esta incómoda situación junto a él.

Qué dijo Eros Ramazzotti sobre el beso que le quiso dar a Evangelina Anderson

Al respecto, Eros conversó con Pan y Circo (Radio Rivadavia) y dejó claro que se enteró de la repercusión que tuvo el corto en redes. “Ahora se toda la Argentina está hablando de un beso divertente (divertido) con la chica”, contestó el intérprete de “Fuego en el fuego”, cuando le consultaron por el tema.

Eros Ramazzotti se quiso chapar a Evangelina Anderson pero ojo con el bracito de ella… 💕 pic.twitter.com/Oah560rBgg — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) September 20, 2025

Además, para evitar cualquier confusión sobre este encuentro con Anderson y sus amigas en Italia, Ramazzotti desmintió que tuviera algún interés romántico con la blonda. «Somos solo amigos. No estoy con nadie, beso grande a todo el mundo. Te quiero mucho Argentina”, contestó.

En tanto, a diferencia del ídolo musical, Evangelina prefirió llamarse a silencio y no emitir ningún tipo de comentario con respecto a lo sucedido.

Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson en un almuerzo y ella lo rechazó

Evangelina Anderson viajó a la Semana de la Moda, en Milán, y en las últimas horas almorzó con varias amigas en la casa de Eros Ramazzotti. Junto a Majo Martino, Celeste Martino y Milca Gili, se encontraron con el cantante italiano para disfrutar de una comida, pero la situación se tornó algo incómoda.

En sus redes sociales, la panelista de Sálvese quien pueda (América), escribió: “Gracias Milca Gili por organizar tremendo almuerzo en la casa de Eros Ramazzotti”.

Una vez terminado el evento, las chicas se filmaron cantando “Otra como tú” una de las canciones más populares del artista.

A medida que avanzaba el tema, fue sintiéndose más cómodo y, en un momento inesperado, intentó darle un beso. La exesposa de Martín Demichelis reaccionó rápidamente y, frente a todos, esquivó el intento inclinándose hacia abajo, evitando el contacto. No fue algo de una vez porque, instantes después, Ramazzotti volvió a intentarlo, mientras las demás se reían. Gili compartió el video en sus historias de Instagram, mencionando a la influencer y agregando la frase: “Alguien se enamoró…”.