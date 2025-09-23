Budín y crackers saludables con calabaza: la receta viral que aprovecha la cáscara del zapallo  

La tendencia de la cocina práctica y saludable encontró en la freidora de aire una gran aliada. En redes sociales se volvió viral un video en el que se aprovecha al máximo una calabaza para preparar dos recetas distintas: unas crackers crocantes con cáscara y semillas, y un budín de chocolate esponjoso, todo sin usar horno.

La calabaza, un ingrediente económico y versátil, se convirtió en protagonista de dos preparaciones virales que aprovechan todo el vegetal al 100%: desde la cáscara y las semillas hasta la pulpa. Ambas se cocinan en la freidora de aire, logrando snacks saludables y prácticos sin necesidad de horno. La receta de @Kulinaria.recetas.

Cómo hacer crackers de cáscara y semillas de calabaza

Ingredientes:

Cáscara de 1 calabaza (podés sumar láminas de la parte naranja)

Semillas de la misma calabaza

Aceite de oliva

Condimentos a gusto (sal, pimienta, pimentón, ajo en polvo, orégano)

Queso mozzarella y queso rallado

Paso a paso:

Lavar bien la calabaza y retirar la piel con un pelapapas.

Condimentar cáscaras y semillas en un bowl con aceite de oliva y especias.

Cocinar en la freidora a 200° durante 20 minutos.

Retirar y colocar sobre una base de mozzarella y queso rallado.

Volver a la freidora hasta que se doren.

Resultado: crackers crocantes, con sabor intenso y textura tipo snack.

Cómo hacer budín de chocolate con calabaza

Ingredientes:

½ calabaza cocida

60 g de chocolate amargo

50 ml de leche caliente

4 huevos (yemas y claras separadas)

2 cucharadas de cacao amargo

2 cucharadas de azúcar o miel

Chorrito de jugo de limón (opcional)

Paso a paso:

Procesar la calabaza cocida con el chocolate derretido en la leche y sumar cacao.

Agregar las yemas y mezclar.

Batir las claras con azúcar o miel y unas gotas de limón hasta lograr un merengue firme.

Incorporar un tercio del merengue a la mezcla de chocolate, integrar y luego sumar el resto con movimientos envolventes.

Colocar en un molde y cocinar en freidora a 150° durante 30-35 minutos.

Resultado: un budín húmedo, aireado y con intenso sabor a chocolate, que muchos comparan con “una nube de cacao”.