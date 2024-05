Escándalo con Aixa, la mamá de Zoe, en Gran Hermano: Lucía la apuntó por su eliminación

Tras despedirse el último domingo de Gran Hermano, Aixa, la mamá de Zoe, fue apuntada por el grupo de las «superpoderosas» que integraba su propia hija: la responsabilizaron de romper al equipo, enviando gente a la casa.

Lucía fue quien apuntó contra la mamá de Zoe, ya que fue la principal perjudicada por la acción de una persona que subió por los techos de la casa de Gran Hermano, instalada en Martínez (Buenos Aires), e interactuó con ella y con Rosina.

Gran Hermano: la fuerte denuncia de Lucía contra Aixa, la mamá de Zoe

En diálogo con Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Catalina Gorostidi, Lucía apuntó sin piedad contra Aixa, la mamá de Zoe, por romper el grupo de las «superpoderosas», del que ella formaba parte junto a la hija de la exparticipante y Rosina, quien también fue eliminada semanas atrás.

«Aixa mandó a gritar (a la casa). El pibe que se colgó, ya se quién es. Está en la tribuna con Zoe» disparó Lucía contra la mamá de la blonda participante, que también fue eliminada de Gran Hermano por el arrastre de su placa.

⚠️ URGENTE

Aparentemente, la famosa persona que se colgó del techo de #GranHermano y provocó que las superpoderosas fueran sancionadas fue enviada por Aixa, la mamá de Zoe pic.twitter.com/8riYcOmelP — TRONK (@TronkOficial) May 21, 2024

«Ni yo me había enterado de ese chisme» bromeó Catalina, cuando charlaban en el streaming que conduce Trezeguet. «Ya sé quién es, no se llama Juan Cruz… se llama Hernán. Estuvo con Zoe en la tribuna. Me enteré hace poco» insistió Lucía.

Es que, hace algunos meses, Lucía debió ajustarse a las normas impuestas por Gran Hermano y abandonar la casa luego de la expulsión, ya que había interactuado con una persona del exterior que se había colgado por los techos. Esa persona estaría vinculada a Aixa, la mamá de Zoe.

Gran Hermano: Aixa, vinculada a varios escándalos

Pero este no es el primer escándalo en el que se ve involucrada la mamá de Zoe, Aixa. Sino que afuera de la casa de Gran Hermano se la vinculó románticamente con el novio de su hijo, mientras ella se encontraba en plena competencia.

Sin embargo, el bochornoso escándalo fue desmentido por las partes y este lunes Zoe se mostró con su pareja en el debate de Gran Hermano, aunque aseguró que aún tenían algunas conversaciones pendientes sobre su relación.