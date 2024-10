Escándalo con Leda Bergonzi: por qué la Iglesia Católica decidió expulsar a la sanadora

La reconocida sanadora Leda Bergonzi, quien se volvió popular en todo el país tras una visita de la familia de Lionel Messi, enfrenta sus horas más oscuras. Es que el Arzobispado de Rosario, Diócesis a la que ella respondía hasta hace algunas semanas, definió expulsarla de la Iglesia Católica, por lo que no podrá seguir usando su nombre para predicar o ejercer su oficio. Los motivos de la fuerte decisión que conmueve a Santa Fe.

Qué pasó con Leda Bergonzi: los motivos por los que la expulsaron de la Iglesia Católica

A pesar de convocar a miles de fieles en todo el país, Leda Bergonzi se encuentra bajo la lupa de la religión y, también, de la Justicia. Es que la sanadora, tal como ella se reconoce, fue acusada de estafa e irregularidades financieras, por las cuales fue denunciada y actualmente se encuentra patrocinada por el abogado Fernando Burlando.

Sin embargo, el Arzobispado de Rosario encontró otro motivo por el cual expulsarla de su Diócesis: las autoridades católicas aseguran que la imposición de manos, la práctica que ella realiza ante miles de creyentes en cada evento público, solo se reserva para los apóstoles, razón suficiente para desvincularla por completo de la Iglesia Católica.

Leda Bergonzi no se inmutó por la acusación y la expulsión, por lo que advirtió que la restricción de imponer las manos «sólo rige para la Arquidiócesis de Rosario, lo que no quiere decir que no pueda hacerlo en otros lugares«. Por esta razón, posiblemente la sanadora retome las presentaciones públicas en un corto período de tiempo.

La sanadora se convirtió en un ícono popular de la fe en la actualidad: sus convocatorias para la imposición de manos y sanación son siempre un éxito y la gente creyente suele recorrer cuadras de cola para estar apenas unos minutos con ella.

En agosto pasado, Bergonzi también visitó Neuquén con una importante agenda, que incluyó conocer a los fieles y seguidores de Cristo de esta provincia, convocando a gente de otros lugares del norte de la Patagonia.