Ludmila Romero volvió a quedar en el centro de la atención mediática después de que trascendieran detalles de un conflicto judicial con Rodrigo de la Serna, el reconocido actor argentino con quien mantuvo una relación durante varios años y tuvo dos hijos. Aunque siempre eligió mantener un perfil alejado del espectáculo, su nombre comenzó a circular nuevamente a partir de las revelaciones realizadas en LAM.

Romero es periodista y oriunda de Rosario, provincia de Santa Fe. Según publicó Clarín cuando se conoció la separación de la pareja, comenzó su carrera profesional en Canal 3 de Rosario, donde dio sus primeros pasos en los medios de comunicación.

Quién es Ludmila Romero y cómo conoció a Rodrigo de la Serna

La historia de amor comenzó cuando Ludmila trabajaba como periodista y conoció a Rodrigo de la Serna durante una entrevista.

En aquel momento, ella tenía alrededor de 21 años y estaba iniciando su carrera profesional, mientras que el actor ya contaba con una extensa trayectoria en el cine y la televisión.

La relación comenzó alrededor de 2016 y se extendió durante cinco años.

Durante ese tiempo, Romero acompañó al actor en diferentes etapas de su carrera, incluso durante su estadía en Madrid, donde De la Serna participó de la exitosa serie La casa de papel, de Netflix.

A diferencia de otras parejas del mundo del espectáculo, ambos procuraron preservar su intimidad y evitar la exposición pública de su vida familiar.

Los dos hijos que tuvieron Ludmila Romero y Rodrigo de la Serna

Durante su relación, Ludmila Romero y Rodrigo de la Serna tuvieron dos hijos.

Olivia nació en febrero de 2019 y Estanislao llegó en febrero de 2020, con apenas un año de diferencia.

El actor también es padre de Miranda, su hija mayor, fruto de su anterior relación con la actriz Érica Rivas.

En distintas entrevistas, De la Serna había destacado el lugar que ocupaba Ludmila en su vida y la importancia de volver a experimentar la paternidad.

Sin embargo, en diciembre de 2021 se conoció la separación, después de aproximadamente cinco años juntos.

La separación y el conflicto judicial que trascendió en LAM

La ruptura fue anunciada en diciembre de 2021 por Andrea Taboada en Los ángeles de la mañana. En aquel momento, la periodista señaló que la relación había terminado, aunque no brindó detalles sobre los motivos.

Cinco años después, el nombre de Ludmila Romero volvió a ocupar espacio en los medios.

Según reveló Pepe Ochoa en LAM, la expareja mantendría un conflicto judicial relacionado con la cuota alimentaria, los acuerdos de crianza y el régimen de convivencia de sus hijos.

El panelista aseguró que desde la separación se produjeron diferentes desacuerdos y que ambos habrían firmado varios acuerdos judiciales.

También señaló que Romero vive en Rosario con sus hijos, mientras que De la Serna reside en Buenos Aires, una distancia que habría generado diferencias sobre la organización familiar.

Estas afirmaciones corresponden a la información difundida por el programa televisivo y no fueron confirmadas públicamente por ambas partes.

Qué dijo Rodrigo de la Serna sobre Ludmila Romero

En medio de las versiones sobre el conflicto, el actor fue consultado por una cronista de LAM.

Sin embargo, prefirió no profundizar sobre su situación familiar.

“Si es algo personal, no lo voy a ventilar”, respondió De la Serna antes de retirarse de la entrevista.

Por su parte, Ludmila Romero continúa manteniendo un perfil público discreto, lejos de la exposición habitual del mundo del espectáculo.