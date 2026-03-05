Gabriel Corrado habló sobre la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano

La participación de Andrea del Boca en el reality Gran Hermano dio que hablar y el actor Gabriel Corrado dio su mirada sobre el tema.

Corrado, quien compartió pantalla con Del Boca en recordadas ficciones de la televisión argentina, explicó que no suele seguir programas de este formato.

De todos modos, reconoció que los realities llevan años instalados en la industria y que continúan teniendo un gran impacto en términos de audiencia.

Gabriel Corrado defendió a Andrea del Boca y evitó polemizar por Gran Hermano

También aclaró que no vio la actual edición del ciclo y que prefiere no emitir una opinión profunda para no convertirse en un “opinador”, un rol con el que no se siente identificado.

El actor destacó además el vínculo profesional que mantiene con su colega desde hace décadas, ya que ambos protagonizaron éxitos televisivos como Perla Negra y Zíngara, producciones que marcaron una etapa muy recordada de la ficción nacional.

“A Andrea del Boca la adoro, la respeto muchísimo. Pero no quiero opinar de esto porque si no me transformo en una especie de opinador y no me siento cómodo. Me parece que lo bueno es que cada uno haga lo que quiera, que sean felices y que todo funcione bien en la televisión”, expresó.

En ese sentido, también se mostró crítico con quienes cuestionan la decisión de la actriz de participar del reality. Según planteó, cada persona debe elegir el camino que desea seguir, especialmente en una etapa de la vida en la que considera que todo es posible.

Sobre su propia postura frente a este tipo de programas, Corrado admitió que no se sentiría del todo cómodo participando en un formato de encierro o exposición constante.

Sin embargo, no descartó completamente la idea y deslizó que podría evaluar una propuesta similar si se tratara de un proyecto que realmente le resultara atractivo.