María Julia Oliván volvió a caminar a dos meses de sufrir un accidente doméstico: mirá el video

La periodista compartió un emotivo posteo en sus redes sociales en el que agradeció volver a caminar. Mirá acá la publicación y todos los detalles.

María Julia Oliván volvió a caminar luego de dos meses: el emotivo video

En las últimas horas, María Julia Oliván compartió un video en su Instagram, en el que mostró que volvió a caminar luego de dos meses internada en el Hospital Alemán.

En junio, la periodista sufrió un terrible accidente doméstico, mientras intentaba encender una estufa a etanol en su casa. En el momento que colocó el combustible en el aparato, se produjo una llamarada inesperada que la envolvió y le provocó quemaduras en el 25% de su cuerpo, especialmente en sus piernas.

En el video se puede ver como Oliván, con la ayuda de un andador, puede volver a caminar tras estar internada más de dos meses. A su vez, también recibe indicaciones por parte de una enfermera, que le advierte que el movimiento le generará mareos.

Además, en un momento, la periodista se queja del dolor que siente en una de sus piernas: «Me pica toda la pierna«, le indicó a la especialista médica. A pesar de las complicaciones, Oliván se mostró contenta y con una sonrisa por los avances conseguidos tras su lamentable accidente.

El terrible accidente doméstico que sufrió María Julia Oliván: «Me prendí fuego»

María Julia Oliván preocupó a sus seguidores al contar detalles del accidente doméstico que puso en riesgo su vida. “Me prendí fuego”, expresó la periodista en un video que grabó desde el Hospital Alemán.

«Tengo una chimenea moderna que hay que ponerle etanol y aparece un fueguito de fondo muy cool, canchero”. Y agregó: «Y le empecé a meter etanol y me prendí fuego. Me agarró una llamarada en el cuerpo y Valu Bonadeo estaba trabajando conmigo y yo creo que me salvó un poco la vida porque instantáneamente me dijo ‘sacate la ropa’”.

“Me saqué la ropa encendida, pude subir al primer piso y me tiré debajo de la ducha. La ambulancia tardó un tiempo, después hubo otro tiempo para esperar la derivación y yo dolorida, en carne viva”, continuó relatando.

“Temblando, horrible, Antonio estaba solo en casa, un lío. Me llevaron en ambulancia y me trajeron, gracias a Dios, al queridísimo Hospital Alemán”, explicó la comunicadora. «Estoy en terapia intermedia desde hace dos días y hoy me hicieron la primera intervención», cerró Oliván.