Mica Viciconte apuntó contra Nicole Neumann y habló de Wanda Nara: «se van a arrepentir»

Mica Viciconte fue consultada por su pelea con Nicole Neumann y aseguró que, luego de ocho años con Fabián Cubero, ya sabe lo que le espera del otro lado: “Si hay un palo, ni lo agarro, hago mi vida. Soy partidaria que las cosas están para cumplirlas. La Justicia hará lo que tenga que hacer”.

Mica Viciconte, sin filtro sobre Nicole Neumann: “No me sorprende nada”

Nicole Neumann incumplió con los días pactados para las vacaciones de invierno y Cubero se quedó sin poder viajar con sus hijas, como tenía previsto: “Fabi se fue con Luca. Uno organiza. Fabi y yo laburamos. Con el tiempo, uno ya sabe lo que va a pasar, no me sorprende nada”.

eltrece on Instagram: «Mica Viciconte habló sobre el video publicitario que hizo junto a las hijas de Nicole Neumann y opinó sobre los conflictos entre Wanda Nara y Mauro Icardi. #lovieneltrece #PuroShow»

“Estoy enfocada en trabajar. Lo más importante es tener la cabeza ocupada, cuando no laburas, tu cabeza rompe los huevos”, afirmó Viciconte.

Al ser consultada sobre el Wandagate, dijo que todos “armaron un circo que no hay necesidad, el día de mañana se van a arrepentir todos. Hay que cuidar a los chicos de verdad, no decirlo. Si decís que no querés exponer a los hijos y después los exponés, no va de la mano. Es muy importante la relación de los padres, sino son paquetitos, rehenes”.