Escándalo tras la muerte de La Tota Santillán: el celular sigue en la fiscalía y su número ahora lo usa un preso

A un año y medio de la muerte del conductor y productor televisivo Daniel “La Tota” Santillán, surgió una situación insólita que generó preocupación y desesperación en su familia: el número de teléfono del artista fue dado de baja y actualmente estaría siendo utilizado por un preso, mientras que el celular continúa bajo custodia judicial.

Según trascendió en las últimas horas los familiares del histórico conductor se enteraron recientemente de que la línea telefónica que utilizaba Santillán ya no está activa a su nombre. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que ese mismo número habría sido reasignado y actualmente lo estaría usando una persona detenida.

La situación generó indignación entre los allegados del conductor, ya que el dispositivo original sigue secuestrado en la fiscalía, en el marco de la investigación iniciada tras su fallecimiento.

“La familia de la Tota está desesperada”, señalaron fuentes cercanas, al remarcar que el caso refleja una situación difícil de explicar: el teléfono permanece en manos de la Justicia, pero el número ya fue liberado y reutilizado.

El hecho provocó sorpresa incluso entre quienes siguen de cerca el expediente judicial, ya que la reasignación de la línea telefónica se produjo mientras el aparato aún forma parte de una causa en investigación.

Daniel “La Tota” Santillán fue una de las figuras más populares de la movida tropical argentina y murió en 2024. Desde entonces, su familia continúa atenta a las novedades de la causa, que todavía mantiene elementos bajo análisis.

Ahora, este nuevo episodio sumó más incertidumbre y malestar entre sus allegados, quienes consideran que la situación es difícil de comprender.