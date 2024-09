Habló el hermano de La Tota Santillán y fue tajante contra Fernanda Vives: «Lo tienen que …» 

Tras la trágica muerte de Daniel «La Tota» Santillán, quien fue encontrado sin vida en su domicilio de Castelar el pasado 22 de septiembre, surgieron numerosas especulaciones sobre las causas de su fallecimiento. Si bien los rumores sobre si fue un accidente o si se quitó la vida sigue siendo un interrogante, las reacciones no tardaron en llegar. Su ex pareja, Fernanda Vives, lanzó duras críticas hacia el conductor, a quién denunció por presunta violencia de género en 2019, por hechos que habrían ocurrido en 2005.

En medio del dolor, Horacio Santillán, hermano del presentador, y Javier, un amigo cercano, rompieron el silencio en el programa Intrusos (América TV), donde defendieron la memoria de La Tota y apuntaron contra las declaraciones de la actriz, que volvió a traer al presente el mal momento que vivió con él, y miembros del ámbito de la movida tropical.

Las fuertes críticas Horacio Santillán a Fernanda Vives, la ex mujer de La Tota

🔴 El enojo de amigos y familiares por el ninguneo de la movida tropical con "La Tota" Santillán



Cc @Intrusos pic.twitter.com/ERPrvkyOke — América TV (@AmericaTV) September 26, 2024

El hermano del mediático fue directo al referirse a las palabras de Vives: «Fernanda, en su momento, también podría haber dicho cómo La Tota ayudó a su padre, le compró una casa y coches, esas cosas. No digo que mi hermano no se haya equivocado, pero si vamos a hablar de unas cosas, también hablemos de las otras», afirmó tajante.

Por su parte, Javier, amigo del conductor, no se quedó atrás y expresó su indignación: «Lo que pasa es que Fernanda Vives se tira con un muerto que ya no se puede defender. Se dicen muchas cosas y a veces salen a hablar frente a una cámara y dicen cualquier cosa. Nadie lo conoce, yo sí lo conocí. Excelente persona, amigo, siempre riéndose. Obviamente que tiene sus bajos y estaba medicado, tomaba pastillas. Nadie es perfecto. Pero a veces salen a hablar y dicen cosas que no tienen que decir».

Ambos coincidieron en destacar la falta de apoyo que La Tota recibió en sus últimos días por parte de quienes en algún momento lo rodeaban en el mundo de la movida tropical. “Cada uno sabe por qué no fue a despedirlo. Todos somos amigos del campeón, pero cuando realmente lo necesitás, nadie está. Lo único que sé es que en el cementerio los verdaderos amigos estuvieron”, agregó Javier.

Además, para finalizar la entrevista y después de haber abordado el tema de Fernanda Vives, el hermano del presentador dejó un fuerte mensaje: «Lo tienen que dejar descansar en paz. Que esas personas se llamen a silencio, las que hablaron».