Esteban Bullrich conoció a Scaloni: «Hay que aprender de su humildad y capacidad de trabajo»

El exsenador Esteban Bullrich reveló que conoció al técnico argentino Lionel Scaloni y aprovechó para enviar un claro mensaje con destino a los referentes de la política. «Cuánto puede aprender de él nuestra dirigencia política atiborrada de prepotencia, hipocresía y declaraciones exuberantes«, se despacho el dirigente del PRO junto a una foto que retrata el encuentro.

El cruce tuvo lugar tras la victoria del Seleccionado argentino ante Panamá por 2 a 0, en el marco de lo que fue primer amistoso que disputó en lo que va del año, y se dio luego de los festejos del plantel campeón mundial en el estadio Más Monumental a tres meses de la final con Francia. Bullrich lo hizo público a través de sus redes sociales, desde donde además elogió al actual técnico que logró llevar a la Argentina a los más alto de la Copa Mundial de la FIFA que se disputó en diciembre, en Qatar.

«Anoche tuve el enorme placer de conocer a Lionel Scaloni, qué ejemplo!! Cada declaración o aparición pública es una cátedra de humildad, sencillez y trabajo en equipo. Y es campeón del mundo, es decir, es exitoso», planteó el exministro de Desarrollo Social.

En la misma línea, continuó: «Cuánto puede aprender de él nuestra dirigencia política atiborrada de prepotencia, hipocresía y declaraciones exuberantes. Gracias Sr. Scaloni por las enormes alegrías, pero sobre todo por las lecciones de hombre de bien que nos brinda regularmente».

En el retrato de ambos se puede apreciar que el exfuncionario de la gestión de Cambiemos pudo disfrutar del gol número 800 del capitán Lionel Messi y del tanto de Thiago Almada que abrió el marcador.

No es la primera vez que el exsenador realiza un comentario de la tónica. En reiteradas ocasiones ha abogado por la unidad de Juntos por el Cambio, y por terminar con las tensiones dentro de su espacio. En los últimos meses, el exministro participó en el cierre del Plenario de la Fuerza del Cambio llevado a cabo en la provincia de Buenos Aires con el mismo mensaje.

A través de un video en el que pidió terminar con las mezquindades y debates internos: «Está claro que la unidad no está en riesgo, pero ese discurso se choca con una realidad de actitudes mezquinas y debates internos que están lejos de la agenda de la gente“. De cara a la militancia sumó: “Hay muchos votantes que están buscando otras alternativas porque nos ven lejos y parte del problema, y no una solución. Tenemos que cambiar eso con hechos y no palabras”.