“Esto no es para mí”: el motivo por el que Griselda Siciliani se alejó de Luciano Castro

Tras estar semanas bajo el ojo de la tormenta por las múltiples versiones de infidelidades de parte del actor, finalmente pareciera ser que Luciano Castro y Griselda Siciliani le habrían puesto punto final a su relación.

La periodista Paula Varela contó en Intrusos que el causal de la separación no fueron las infames infidelidades que salieron a la luz, sino que fue el escándalo mediático en el que se vio envuelta la pareja.

«Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados. La que tomó la decisión fue ella. Ella decidió dar un paso acostado. No pudo con lo mediático, fue lo que más le jodió«, reveló la panelista.

Revelan el motivo real de la separación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Y explicó: «Lo que me decía es, no es el cuerno en sí, que eso se puede hablar en pareja, uno puede perdonar, no perdonar, es otra cosa, sino que tiene que ver con toda esta cosa mediática. Ella se vio envuelta y dijo: ‘Esto no es para mí, me corro‘. Se quieren un montón».

A pesar de su reciente separación, la pareja eligió mantener su amistad: «De hecho, ella le dijo a él: ‘No te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tenerla mejor siempre’«.

En cuanto a la propiedad que estaban construyendo juntos en Mar de Cobo, la periodista sostuvo que la pareja disolvería el proyecto: «Cada uno se quedará con lo suyo. No hay un problema ahí. No convivían, así que tampoco».

El distanciamiento físico también habría jugado un rol clave en la disolución: «Se separaron en el momento en que ella regresó a Buenos Aires mientras él permanecía en Mar del Plata por la temporada teatral», añadió Varela.

Sin embargo, concluyó con que la pareja espera una charla una vez que ambos estén en Buenos Aires.