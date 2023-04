Jey Mammon llegó a Madrid y se enojó con los periodistas: «No me busquen más»

Jey Mammon llegó a Madrid, España. El exconductor de La Peña de Morfi dejó el país luego de la denuncia de abuso sexual que pesa en su contra.

Anoche quiso pasar desapercibido en Ezeiza pero fue descubierto mientras aguardaba en el aeropuerto. En ningún momento quiso confirmar por cuánto tiempo estará en Europa.

Este jueves aterrizó en Madrid pero se enojó cuando descubrió que había periodistas esperándolo para sacarle alguna declaración.

El conductor llevaba lentes transparentes, remera amarilla, campera de cuero y estaba sin la gorra que fue fotografiado en el vuelo.

“¿Crées que vas a poder descansar?”, le preguntaron. “Si me dejan ustedes, sí”, respondió Mammon a los periodistas.

“¿Vas a poder caminar mejor por la calle?”, insistieron, mientras el conductor buscaba un taxi.

“¿Cómo te sentís ahora?”, continuaron las preguntas. “Un poco asediado, porque me vine a descansar un poquito y no me imaginé que me iban a esperar” admitió Mammon.

“Si son tan amables, no me busquen más porque no voy a hablar más del tema. Ya hablé demasiado”, afirmó antes de cerrar la puerta del auto.

La última entrevista de Jey Mammon en el país

Jey Mammón se fue del país luego del contundente descargo de Lucas Benvenuto en sus redes sociales, donde ratificó una vez más que fue violado por el conductor cuando tenía 14 años.

Pero antes de irse dejó grabada la tercera y última entrevista con Ulises Jaitt, el hermano de Natacha Jaitt.

«Juro por la memoria de mi padre que soy inocente. Jurar por la memoria de mi padre tiene más valor (que jurar por Dios), porque él para mí es todo», manifestó el conductor en la entrevista.