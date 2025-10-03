Evangelina Anderson se sinceró sobre su vínculo con Leandro Paredes

La reciente soltera Evangelina Anderson se vio envuelta en un escándalo mediático cuando comenzó a circular el rumor de que estaría viviendo un affaire con Leandro Paredes, quien se encuentra casado con Camila Galante desde 2017.

Evangelina Anderson, tajante sobre los rumores con Paredes: “No lo conozco, nunca lo vi”

Desde el minuto cero, la modelo desmintió cualquier vínculo con el futbolista de Boca, mientras que Galante reveló que su pareja negó siquiera conocer a la ex de Martín Demichelis.

En diálogo con LAM, Evangelina volvió a referirse al escándalo y lamentó que su nombre se vea envuelto en una infidelidad, destacando la familia que el futbolista formó con Galante: “No está bueno que te ensucien y no está bueno por la mujer de Leandro Paredes, que no lo conozco, no lo vi jamás en mi vida, y ella tiene tres chicos, un bebé muy chiquito. Sinceramente, me pongo en el lugar de ella, y me parece fatal”.

Además, mencionó el cruce que tuvo con Yanina Latorre en los Martín Fierro, por asegurar que la tenía filmada ingresando a un departamento junto a un hombre casado: “Cuando hablé con Yanina, que dijo que salía con un hombre casado, la invité a que muestre el video. Si es verdad, yo que soy la protagonista, la autorizo a que muestre. ¿Mostró algo?”.

“Jamás saldría con un hombre casado, y lo digo y lo recontra digo. Si hubiera un video no sería tan hipócrita de decir esto en cámara. Yo quiero trabajar y estar con mis hijos”, cerró contundente.