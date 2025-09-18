Evangelina Anderson se burló de los rumores con Paredes y presentó a su “nuevo novio” en Instagram

En medio de los rumores que la señalan como posible amante de Leandro Paredes, Evangelina Anderson decidió callar esas versiones con una divertida fotografía en sus historias de Instagram.

Evangelina Anderson ironizó sobre los rumores y posó junto a Albert Einstein

Previo a su viaje a Milán para asistir a la Fashion Week, Evangelina mostró orgullosa a su “nueva pareja”.

“Siempre me gustaron los intelectuales», escribió la modelo junto a una imagen de ella sentada al lado de una estatua de Albert Einstein ubicada en el aeropuerto de Frankfurt.

E ironizó: «Ya tengo novio”.

La ex de Martín Demichelis se tomó con humor las recientes versiones que la ubican en el ojo de la polémica y buscó darle fin a los rumores.

Días atrás, Anderson desmintió rotundamente haber estado con Paredes: “Juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él. Jamás saldría con un hombre casado. Eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida”, dijo en diálogo con Karina Iavícoli.