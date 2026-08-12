Facundo Arana: “Estoy enamorado de María Susini y estar separado es un detalle”

Tras conocerse la crisis que atraviesa con María Susini, Facundo Arana volvió a referirse al presente de la pareja y sorprendió al asegurar que, pese a estar separados, sigue profundamente enamorado de la madre de sus hijos.

Después de casi dos décadas de historia juntos, el actor evitó ponerle una etiqueta definitiva al vínculo y dejó en claro que el amor permanece intacto. “Estoy enamorado de María Susini y estar separado es un detalle”, aseguró.

Facundo Arana habló de su separación de María Susini

En medio de las versiones que indican que la pareja atraviesa un quiebre, Arana explicó cómo vive este momento y relativizó la importancia de definir si están juntos o separados.

“Cuando hay puro amor, y lo hay, lo de estar separados o juntos es un detalle al lado de todo lo otro”, expresó.

El actor también volvió a destacar las cualidades que admira de Susini y especialmente su manera de enfrentar la vida. La definió como una persona “naturalmente feliz”, cuya alegría no depende de las circunstancias externas.

Para Arana, además, haber encontrado un vínculo de esas características tiene un valor que trasciende cualquier situación de pareja. “Encontrar ese tipo de amor”, aunque dure apenas un instante, “es para siempre”, sostuvo.

“Si amás, amás”: la contundente definición de Facundo Arana

El artista también buscó aclarar que sus anteriores declaraciones de amor hacia Susini fueron realizadas cuando la separación ya existía.

“Lo que me escucharon decir el otro día fue mientras estoy separado. ‘Separado’… ¿Qué es estar separado? Si amás, amás. Estoy enamorado de María Susini y lo saben, no me hagan poner colorado”, afirmó.

De esta manera, Arana volvió a mostrar que el vínculo afectivo con Susini continúa siendo muy fuerte, aunque ambos estén atravesando una nueva etapa en su relación.

Facundo Arana y sus ganas de volver al cine

Más allá de su situación sentimental, el actor también habló de sus proyectos profesionales y reconoció que tiene ganas de volver a hacer cine.

En ese sentido, contó que sigue con atención el trabajo detrás de cámara de Adrián Suar y Fernando Mirás. “Es gente que conozco de toda la vida y me pregunto cómo no dirigieron antes”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de ponerse él mismo detrás de cámara, Arana tampoco cerró la puerta, aunque todavía no tiene una decisión tomada: “No sé si quiero dirigir”, reconoció.