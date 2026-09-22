Chechu Bonelli reveló cómo atravesó su separación de Darío Cvitanich: “Llegué a ir a terapia cuatro veces por semana”

A un año y medio de la ruptura con el exfutbolista, Chechu Bonelli habló del difícil proceso personal que atravesó y contó que necesitó hacer terapia de manera intensiva. “Ya está superado. Fue una etapa de mi vida”, aseguró.

Chechu Bonelli volvió a hablar sobre su separación de Darío Cvitanich y esta vez puso el foco en el proceso que atravesó para reconstruirse después del final de una relación de 14 años.

Invitada a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, la periodista deportiva reconoció que hubo un período en el que necesitó recurrir a terapia hasta cuatro veces por semana y destacó el acompañamiento que recibió de su psicóloga.

La ruptura de Bonelli y Cvitanich se hizo pública en mayo de 2025, después de una extensa relación y de formar una familia. Ahora, con otra perspectiva sobre lo ocurrido, la conductora aseguró que consiguió dejar atrás aquella etapa. Según reconstruyó La Nación, Bonelli reconoció durante la entrevista que recién hace poco volvió a sentirse orgullosa de sí misma después del trabajo personal que realizó.

Chechu Bonelli contó cuánto necesitó hacer terapia tras separarse

Durante la conversación, Pergolini quiso saber cómo había logrado atravesar el difícil momento y Bonelli resumió el proceso en pocas palabras: “Mucha terapia”.

Luego sorprendió al revelar la frecuencia que llegaron a tener las sesiones en el período más complicado.

“Llegué a ir cuatro veces por semana, hasta los domingos”, contó.

La periodista explicó que su psicóloga, a quien llamó Vicky, se convirtió en uno de sus principales sostenes durante el año posterior a la ruptura y que incluso la atendía durante los fines de semana.

“Mi psicóloga, Vicky, fue un sostén muy grande el año pasado en un momento difícil para mí”, reconoció.

Bonelli recordó particularmente los domingos, jornadas que para ella podían resultar más difíciles de transitar, especialmente durante los meses de invierno.

“Volví a sentirme muy orgullosa de mí”

Más allá del dolor que atravesó, Bonelli aseguró que el proceso le permitió llegar a un lugar diferente.

“Yo volví a sentirme muy orgullosa de mí hace poco tiempo”, expresó durante la charla.

La periodista ya había contado públicamente que nunca imaginó que su matrimonio terminaría y que la separación la enfrentó a un dolor que no esperaba experimentar.

Esta vez, sin embargo, eligió hablar desde otro lugar y dejó en claro que considera aquella etapa terminada.

“Ya está superado. Fue una etapa de mi vida. Por eso ahora estoy como estoy”, afirmó.

El final de una relación de 14 años

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich compartieron 14 años de relación antes de separarse. Durante ese tiempo construyeron una familia y tuvieron tres hijas.

El final del matrimonio tuvo además una fuerte exposición mediática y, durante los meses posteriores, ambos hicieron declaraciones públicas sobre la ruptura.

Bonelli contó en diferentes oportunidades que necesitó tiempo para entender qué había sucedido y también para revisar su propio lugar dentro de la pareja.

Ahora, a más de un año de aquella separación, la periodista asegura haber atravesado el período más difícil y haber recuperado algo que durante un tiempo sintió perdido: el orgullo por ella misma y la posibilidad de comenzar una nueva etapa.