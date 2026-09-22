Patricia Dal reveló cómo era trabajar con Jorge Porcel: “Era una persona muy complicada”

La actriz y exvedette, que compartió con Jorge Porcel trabajos en cine, teatro y televisión, se sumó al debate que volvió a instalarse alrededor del recordado humorista. Aclaró que nunca sufrió acoso de su parte, pero aseguró que atravesó situaciones de maltrato y contó por qué decidió enfrentarlo.

A 20 años de la muerte de Jorge Porcel, distintas figuras del espectáculo volvieron a hablar públicamente sobre cómo era trabajar con el capocómico. Después de los testimonios de Georgina Barbarossa, Graciela Alfano y Sandra Villarruel, ahora fue Patricia Dal quien recordó su experiencia junto al actor.

La actriz y exvedette trabajó durante años con Porcel en televisión, cine y teatro y, aunque destacó su enorme talento como humorista, reveló que la relación profesional no siempre fue sencilla.

“Personalmente no tuve ningún tipo de acoso. Lo que intentó es maltrato que, por supuesto, no se lo permití”, aseguró Dal durante una entrevista en El diario de Mariana.

Según reconstruyó La Nación, la actriz recordó varios episodios incómodos y aseguró que el comportamiento de Porcel podía cambiar de acuerdo con el humor con el que llegara a trabajar.

Patricia Dal recordó el día que decidió irse del canal

Dal explicó que comenzó a trabajar con Porcel cuando era muy joven y que compartió con él una gran cantidad de proyectos.

“Yo trabajé con él, a diferencia de otras personas, en teatro, cine y televisión. Por lo tanto, fue mucho”, señaló.

Uno de los episodios que más recuerda ocurrió después de una extensa jornada de grabación. Según relató, estaba agotada cuando recibió un trato de Porcel que consideró inadmisible.

La situación la llevó a agarrar sus cosas y abandonar el canal, pese a que se definió como una persona extremadamente responsable con su trabajo.

“Yo soy muy profesional y muy cumplidora, pero me tenía harta”, reconoció.

El conflicto con Jorge Porcel durante una temporada en Mar del Plata

Otro de los enfrentamientos ocurrió cuando Moria Casán dejó una temporada teatral en Mar del Plata y Dal quedó como primera vedette de un espectáculo que también encabezaban Porcel y Alberto Olmedo.

Según recordó, durante los ensayos comenzó a percibir cierta resistencia de Porcel hacia su nuevo lugar dentro de la obra.

La tensión llegó al punto de que el humorista, según su relato, se negaba a darle la mano durante el saludo final.

Dal decidió entonces que no continuaría trabajando en esas condiciones y habló con el director Nicolás Carreras. Finalmente, Alberto Olmedo intervino para convencerla de que permaneciera en el espectáculo.

El conflicto, sin embargo, no terminó allí.

La actriz recordó que en una oportunidad fue directamente hasta el camarín de Porcel y golpeó la puerta para exigirle que le dijera cara a cara si pensaba continuar con esa actitud.

Terminó aquella temporada, pero aseguró que nunca volvió a trabajar con Porcel.

Qué dijo sobre los testimonios de Georgina Barbarossa y otras actrices

Dal también se refirió a los relatos que otras mujeres del espectáculo hicieron durante los últimos días.

Sobre Georgina Barbarossa, con quien compartió un programa junto a Porcel y Javier Portales, reconoció que con el paso del tiempo comenzó a comprender algunas situaciones que entonces no había interpretado de la misma manera.

Dal aseguró que nunca había conversado con Barbarossa sobre el tema, aunque ahora, al reconstruir aquellos años, recordó que el trato hacia su compañera era diferente.

También habló de Luisa Albinoni, quien mantuvo una relación sentimental con Porcel y salió públicamente en su defensa. Dal evitó cuestionar su experiencia y remarcó que cada una pudo haber tenido un vínculo distinto con el humorista.

“Evidentemente a ellas las ha tratado de otra manera”, sostuvo.

El episodio con una joven bailarina que acudió a Patricia Dal

Durante la entrevista también le preguntaron por las declaraciones de Sandra Villarruel sobre situaciones que presuntamente ocurrían detrás de escena.

Dal aclaró que ella no fue testigo de los episodios descriptos por Villarruel, pero sí recordó una situación con una joven bailarina.

Según contó, cuando era primera vedette, la chica se acercó preocupada porque Porcel la había llamado a su camarín y temía perder su trabajo si no iba.

Dal aseguró que inmediatamente se comunicó con el director del espectáculo y pidió que interviniera.

“Yo estoy encabezando esta revista y no quiero que en el espectáculo en que yo estoy se maltrate a ninguna mujer”, recordó que planteó en aquel momento.

“Era una persona muy complicada”

Al analizar aquellos años, Patricia Dal fue contundente al definir cómo era la convivencia profesional con Porcel.

“Era una persona muy complicada”, resumió.

La actriz también puso el foco en quienes tenían poder dentro de las producciones y, según su mirada, permitían determinadas conductas sin intervenir.

“No vamos a dejar de lado empresarios y personas que le permitían hacer esto. Se lavaban las manos y nos teníamos que arreglar como podíamos”, cuestionó.

Pese a los conflictos que recordó, Dal diferenció la relación personal del talento artístico de Porcel y reconoció que siempre lo consideró un gran comediante. Su testimonio se suma ahora a una discusión que, dos décadas después de la muerte del humorista, volvió a atravesar al mundo del espectáculo argentino.