Vandalizaron la camioneta a Robertito Funes Ugarte en la puerta de LN+: «Sabían que era mía»

Robertito Funes Ugarte fue víctima de un ataque vandálico y dio detalles sobre lo ocurrido. El periodista visitó a Pablo Montagna y el equipo de Pasa Montagna (Radio Rivadavia / Domingos de 13 a 15), y contó que el domingo por la mañana vandalizaron su camioneta.

Tras los destrozos en Artear, las pintadas en Olga y el ataque a Radio Rivadavia, Robertito Funes Ugarte fue blanco de una agresión por su postura política e ideológica.

«Salí de LN+ y me habían embadurnado la puerta del conductor con merde de perro. Sabían que era mi camioneta», relató el conductor de Miralo Bien (LN+).

«Espero que no sea humana… Estaba la policía en la puerta del canal y le dije al chico que me vino a limpiar que me buscara la cámara de seguridad para ver quién fue», sumó Robertito.

Robertito Funes con los tapones de punta contra Nancy Pazos: «zurda de country»

Fiel a su estilo, Robertito Funes Ugarte fue directo al hueso y atendió sin anestesia a la periodista Nancy Pazos, quien lo tildara de antiperonista.

La respuesta de Robertito fue contundente y, como quien no quiere la cosa, dio a entender cierta hipocresía de parte de su colega, o al menos falta de coherencia entre su forma de vivir y de opinar y sentenció: “zurda con Osde que vive en un country”.

«Ella me dice gorila pero soy orangután y me gusta la banana, yo podría decir que ella es una zurda con Osde que vive en un country. Yo soy un señor no me gusta decir guarangadas», espetó un Robertito visiblemente enojado.