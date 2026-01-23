ESCUCHÁ RN RADIO
Fernando Carrillo cruzó un límite y amenazó a Catherine Fulop con publicar material privado

El politíco reapareció recientemente en la televisión argentina para opinar sobre la crisis en Venezuela tras el bombardeo de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro.

El conflicto entre Fernando Carrillo y Catherine Fulop escaló a un nivel extremo luego de que el actor venezolano amenazara públicamente a su ex esposa con difundir material íntimo si ella volvía a mencionarlo en los medios. 

El actor reapareció recientemente en la televisión argentina para opinar sobre la crisis en Venezuela tras el bombardeo de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro

Fernando Carrillo insinuó que divulgaría videos íntimos de Catherine Fulop

Sus declaraciones generaron cruces con Cinthia Fernández y con El Puma Rodríguez, además de reavivar recuerdos de sus relaciones pasadas con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, y con Fulop.

Luego de una fuerte discusión al aire en La Mañana con Moria (El Trece), Carrillo denunció a Fernández y el programa buscó la reacción de Fulop

La actriz decidió no involucrarse y lanzó un mensaje que sirvió como toma de distancia: “No le doy a ese personaje un ápice de mi bella vida. Amo a Moria, pero me estoy cuidando. A cada cochino le llega su 3 de enero”.

Carrillo volvió a salir al aire y contestó con dureza, primero intentó relativizar el conflicto con un comentario sobre la carrera de Fulop: “A la señora Sabatini le deseo lo mejor. Me queda el recuerdo de que junto a mí hizo su telenovela más exitosa, ‘Abigaíl’, y después nunca más hizo una novela tan exitosa”.

Pero luego avanzó con una amenaza directa sobre la difusión de contenido privado: “Le pediría, para tampoco tener que sacar unos videítos que tengo por allí, que deje de hablar de mí, bien o mal. Aunque los videos en los que se ve es bellísima”, insinuó.

Después duplicó la apuesta: “No tengo nada que hablar con esa señora, que también la considero una vendepatria. Que no me haga hablar ni publicar videos. Yo soy un caballero y jamás los he publicado, pero si vuelve a hablar de mí, voy a tener que publicarlos”.

Carrillo también repudió que Fulop celebrara la intervención estadounidense en Venezuela: “Salió burlándose y bailando de todos los fallecidos esa noche del 3 de enero. Ella no sabe lo que está pasando aquí. Lo que viene para Venezuela es progreso para los leales. A los desleales no los quieren ni en su casa”.

El actor remató con otro agravio personal: “Ella no existe en mi vida. Yo le dije bruta porque es muy linda pero no es la mejor declarando, conmigo que no se meta”.


