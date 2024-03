Fin del misterio alrededor de Kate Middleton: fue vista de paseo junto al príncipe William

La curiosa ausencia pública de Kate Middleton mantiene al mundo en vilo y, alrededor de ella, miles de teorías surgieron sobre todo en redes sociales, donde las conspiraciones abundan. Tras dos meses desde la ausencia de la princesa de Gales, este domingo finalmente los rumores llegaron a su fin ya que fue vista de paseo junto al príncipe William.

La princesa de Gales, Kate Middleton, desapareció del ojo público luego de realizarse una cirugía abdominal a fines de 2023. Desde entonces los rumores en torno a su estado de salud aumentaron, sobre todo cuando para el Día de las Madres una publicación del palacio de Kensington reavivó todo, tras replicarse en redes sociales una imagen retocada de la princesa junto a sus hijos.

La explicación respecto al retoque de la foto no tardó en aparecer y fue Kate quien las dió para aclarar la situación, pero los rumores no cesaron. Sin embargo todo indica que esta etapa de misterio llegó un final, ya que cualquier suposición sobre su paradero desapareció durante la tarde del domingo.

Testigos y medios locales confirmaron que la princesa de Gales fue vista «feliz, saludable y relajada» en una visita a una tienda agrícola local. Según los informes Kate y William se encontraban en uno de sus lugares favoritos en Windsor el sábado, lugar al que llegaron tras acompañar a sus tres hijos en actividades deportivas.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw