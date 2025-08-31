La Coqueta denunció que dos hombres le robaron y la agredieron a la salida de un boliche en Bariloche

La Coqueta denunció en sus redes sociales que dos hombres la agredieron a la salida de un boliche ubicado en Bariloche. Durante la madrugada de este domingo, la influencer contó que también le robaron y compartió varias imágenes del hecho que vivió con sus amigas en su visita a Río Negro.

El mal momento que vivió La Coqueta en Bariloche a la salida de un boliche

“Vengo a contar públicamente lo que me pasó ahora hace un rato en la Juana Bar en Bariloche. Dos pibes vinieron a agredirnos a mí, a Sofía y a Mica sin que busquemos problemas”, dijo en una de las historias que publicó.

“Me robaron el celular estos dos chicos que se ven en el video, por suerte mi mánager me lo recuperó. Pero estoy decepcionada porque vine a disfrutar y me agredieron totalmente”, expresó la influencer por el episodio que atravesó.

LO SEGURIDAD DE UN BOLICHE EN BARILOCHE LE PEGARON A LA COQUETA Y ROBARON EL

En una de las grabaciones que subió a su Instagram, indicó: “Miren bien cómo los patovas y la mina mandan a pegarnos, y nosotras tuvimos que defendernos como pudimos. Me sacaron el iPhone y 500 mil pesos”.

Nada más feo que la policía sea transfóbica y me diga: ‘Yo soy femenina, ¿y vos qué sos’“, denunció La Coqueta. Y lanzó con indignación: ”En pleno 2025 es muy triste que pase esto. No nos ayudó en nada. Me robaron plata pero me trataban como si la chorra fuese yo y mi grupo de amigos».

Quién es la Lo Coqueta, la influencer que se hizo viral tras hacer contenidos en TikTok

Ariana Agostina Soria, más conocida en las redes como La Coqueta, es una de las influencers del momento. La joven tiene más de un millón de seguidores en TikTok y casi 600 mil en Instagram.

“Soy tiktoker, influencer e ‘instagramdera’. Empecé a subir contenido a los 17 años y no paré”, se describe la chica de 20 años desde su departamento en el centro de Monte Grande, al que se mudó recientemente.

En el último tiempo, el nombre de La Coqueta se viralizó después de que en un programa de streaming contara que ganó 10 millones de pesos en un mes vendiendo fotos de alto voltaje. Con el dinero que recauda gracias a la promoción de marcas en su cuenta de Instagram y TikTok, Ariana está ayudando a sus padres.

“Yo les compré materiales a mis papás para agrandar la casa. Yo los quiero dejar bien parados a mis papás, que estén bien. Yo puedo tener todo, pero lo que más me importa es mi familia, después ya nada más”, expresó durante la charla con este medio.