El futbolista campeón del mundo que lanzó su carrera musical: “Mi historia, mi música” 

Sergio Ramos, histórico defensor de la selección española y leyenda del Real Madrid, sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar el inicio de su carrera musical. El campeón del mundo con España en 2010 presentó su primer sencillo como cantante, titulado “Cibeles”, en referencia al icónico lugar de celebración de los títulos del club merengue.

Sergio Ramos se lanzó a la música: la canción dedicada al Real Madrid

“Mi historia, mi música”, expresó Ramos en sus redes sociales, donde compartió un adelanto del tema y confirmó que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. “Espero que disfrutéis del tema tanto como yo”, agregó el futbolista.

En la letra, el jugador transmite la tristeza que vivió tras su salida del club blanco en 2021, después de más de 15 años de defender la camiseta merengue. “Yo mataba por ti, te amé y te defendí”, dice uno de los versos, mientras en el videoclip se lo ve acompañado de imágenes de sus mejores jugadas con el Real Madrid y escenas de las celebraciones en la fuente de Cibeles, símbolo de los títulos madridistas.

Sergio Ramos en el fútbol: una carrera repleta de títulos

Sergio Ramos es considerado una leyenda absoluta del fútbol mundial. Formado en el Sevilla, llegó al Real Madrid en 2005 y se convirtió en uno de los defensores más destacados de su generación. Con el club merengue disputó 671 partidos, marcó 101 goles y conquistó 22 títulos, entre ellos:

5 Ligas de España

4 Champions League

4 Mundiales de Clubes

3 Supercopas de Europa

2 Copas del Rey

4 Supercopas de España

Con la selección española fue parte fundamental de la época dorada que marcó la historia del fútbol mundial, logrando la Eurocopa 2008, el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012.

Tras su salida del Real Madrid, Ramos jugó en el Paris Saint-Germain y luego regresó al Sevilla, el club donde inició su carrera. Ahora se encuentra jugando en Monterrey de México.

Con este lanzamiento, Ramos se suma a la lista de jugadores que han decidido explorar la música como una nueva faceta artística tras su carrera deportiva. El excapitán del Real Madrid, ganador de múltiples títulos nacionales e internacionales, ahora busca conquistar un nuevo escenario: el de la música.